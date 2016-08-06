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    ФНЛ. «Факел» разгромил «Тамбов», «Сибирь» обыграла «Нефтехимик»

    «Факел» в 6-м туре первенства ФНЛ разгромил на своем поле «Тамбов» со счетом 3:0. Дублем в этом матче отличился Саталкин, еще один гол на счету Лукьяновса.

    «Сибирь» на выезде обыграла «Нефтехимик». Единственный гол в этом поединке на счету Вотинова.

    Первенство ФНЛ. 6-й тур

    Факел (Воронеж) – Тамбов – 3:0 (3:0)

    Голы: 1:0 – Лукьяновс, 10; 2:0 – Саталкин, 15; 3:0 – Саталкин, 45.

    Нефтехимик (Нижнекамск) – Сибирь (Новосибриск) – 0:1 (0:1)

    Гол: 0:1 – Вотинов, 12.

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    Источник: Бомбардир.ру

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    06.08.2016 19:55
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +752

      Maxim Nik 7 августа 2016, 00:06

      Очень жаль что Тамбов крупно проиграл. Но мячи Факел забивал красивые особенно третий.

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