ФНЛ. «Факел» разгромил «Тамбов», «Сибирь» обыграла «Нефтехимик»

Очень жаль что Тамбов крупно проиграл. Но мячи Факел забивал красивые особенно третий.
«Факел» в 6-м туре первенства ФНЛ разгромил на своем поле «Тамбов» со счетом 3:0. Дублем в этом матче отличился Саталкин, еще один гол на счету Лукьяновса.
«Сибирь» на выезде обыграла «Нефтехимик». Единственный гол в этом поединке на счету Вотинова.
Первенство ФНЛ. 6-й тур
Факел (Воронеж) – Тамбов – 3:0 (3:0)
Голы: 1:0 – Лукьяновс, 10; 2:0 – Саталкин, 15; 3:0 – Саталкин, 45.
Нефтехимик (Нижнекамск) – Сибирь (Новосибриск) – 0:1 (0:1)
Гол: 0:1 – Вотинов, 12.