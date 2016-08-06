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    Луческу: «Свою «лепту» в результат матча с «Уфой» внес искусственный газон»

    Главный тренер «Зенита» Мирча Луческу прокомментировал результат матча 2-го тура Премьер-лиги против «Уфы» (0:0).

    «В первую очередь я недоволен результатом. Если игрой обороны я удовлетворен, до действиями атаки не очень. У нас вместо командного футбола слишком много индивидуальных действий в атаке. Было очень много невынужденных потерь мяча, после чего соперник переходил в быструю контратаку.

    «Уфа» сегодня хорошо закрылась, нам было сложно взломать их оборону. Уровень премьер-лиги меня не удивляет, с каждым соперником тяжело играть. Пока мы играем слишком медленно, поэтому нам тяжело вскрывать оборону оппонентов. Кроме того, нам немного не везет, поскольку у нас сегодня голевые моменты. Свою «лепту» внес и искусственный газон.

    Против «Зенита» все будут играть на максимуме. Уверен, что мы улучшим командную игру. «Зениту» в первую очередь нужно синхронизировать атакующие действия, а это очень сложно. Для этого необходимо избавиться от индивидуализма и играть в командный футбол», – заявил Луческу в эфире телеканала «Наш футбол».

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    06.08.2016 19:32
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    Комментарии14
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      Рейтинг: +2616

      yorgenbarenz 7 августа 2016, 09:28

      Румын попал,как член в рукомойник. Через пару нулёвок ему реально покажут козью харю в кабинете Мюллера.

      0
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      Рейтинг: +1892

      multiscan 7 августа 2016, 02:35

      Луческу уже второй матч подряд доказывает, что он слаб для работы с "Зенитом".

      0
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      Рейтинг: +48

      MetaL0maN 7 августа 2016, 02:15

      Господи! Ну на сколько тупоголовые те, кто говорит что судья проплачен. Он свиснул ДО гола. ДО! До гола завалили на газон Зенитовского игрока. ДО гола! Или Мешков знаменитый экстрасенс? Свищу до забитого гола за определенную плату?

      0
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      Рейтинг: +319

      Beim > MetaL0maN 8 августа 2016, 14:03

      Ну когда дзюба валит защитников в штрафной то почему то ставят пенальти в пользу зенита

      0
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      Рейтинг: +25927

      vladimir-7 6 августа 2016, 21:47

      А про оплату судье ничего не сказал Луческу. Гол-то был.

      0
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      Рейтинг: +53327

      Андрей Ермошин 6 августа 2016, 21:15

      Скажи спасибо судье, а то бы вообще "баранку" в культурную столицу России увезли бы.

      2
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      Рейтинг: +229

      KorolShut 6 августа 2016, 21:06

      свою лепту внес судья

      2
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      Рейтинг: +42

      Lb40 6 августа 2016, 21:03

      Да ладно,еще 28 игр по 0:0 и у нас 14 место в кармане!

      3
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      Рейтинг: +281

      serhz 6 августа 2016, 20:55

      Зениту нужно избавиться не от индивидуализма , а от тошнотворных Кокорина , Юсупова и другого балласта , иначе кина не будет

      3
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      Рейтинг: +1686

      _Kesh_Suntar_ 6 августа 2016, 20:46

      Эх бедный Луческу! Тут не Украина!

      6
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      Рейтинг: +988

      опус 2 6 августа 2016, 20:14

      Свою лепту внёс газон и яйца ,которые мешали игрокам Зенита !

      3
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