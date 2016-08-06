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  • Андреев: «У «Ростова» игроки сильнее и интереснее, чем у «Спартака»

Андреев: «У «Ростова» игроки сильнее и интереснее, чем у «Спартака»

6 августа 2016, 18:18
10

Бывший главный тренер «Ростова» Сергей Андреев поделился мнением о возможном назначении рулевого донской команды Курбана Бердыева на пост наставника «Спартака», а также сравнил силу составов обоих клубов.

– С таким составом «Спартака» Бердыев приведет команду к чемпионству?

– Я не думаю. Не считаю, что в «Спартаке» подобран состав под золотые медали. Скажу даже больше – в «Ростове» игроки сильнее и интереснее.

– Даже так?

– Ну а что? Вы там сделали из Промеса, Зе Луиша, Попова звезд. Но они самые обычные футболисты. Это далеко не Халк и далеко не Азмун и, конечно, далеко не Нобоа. Кристиан – вообще умница! Забивает, отдает голевые, диапазон действий потрясающий. Возьмем вратарей. Джанаев сильнее голкиперов красно-белых. С защитой все понятно. Линию нападения тоже сравнивать, считаю, бессмысленно.

– Это почему же?

– Бухаров, Азмун и Полоз в «Ростове». А кто в «Спартаке»? Зе Луиш, Промес.

– Промес начал разочаровывать?

– Да он меня и не очаровывал. Конечно, забивал. Футболист хороший, качественный, но не Азмун. Не Азмун! Вот это игрок. А полузащита? Глушаков, Фернандо, Ананидзе добротные исполнители. Но у «Ростова» то Нобоа, Гацкан, справа – Калачев. Сопоставимы. Так что атака, защита и вратарь у «Ростова» сильнее. Это мое мнение.

Источник: «Спорт-Экспресс»
Комментарии (10)
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Диктор
1470496935
Тупое какое то мнение-Промес который по твоим словам просто игрок-опередил значительно в гонке бомбардиров хваленного Азмуна.Про Бухарова я вообще молчу.
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Pro100Kid
1470498237
Это очень субъективная оценка. Ни за кого в РФПЛ не болею,но глупо отрицать,что у спартака скамейка шире нежели у Ростова и качественнее в общем
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vladimir-7
1470498269
Я не болею за Спартак, но скажу, что С. Андреев не прав. Джанаев слаб по сравнению с Ребровым и проявил себя только за счёт защиты. Промес это игрок высокого класса, а Азмуну до него расти и расти. Бухаров-нулевой, Зе Луиш в игре с Ростовом покажет на, что он способен. ПОСМОТРИМ.
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андрей андреев
1470498352
Серёга,ты бы подсуетился,понюхал что и как.А то вообще не в курсе..Чё вааще делаешь? Как сам?
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d_joker
1470498640
Дядька видать щей обьелся раз такое несет!!!
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footballforeverNN
1470514103
ЕЩЕ ОДНОГО ТРЕНЕРА ПОТЕРЯЛИ...
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