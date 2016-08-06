Андреев: «У «Ростова» игроки сильнее и интереснее, чем у «Спартака»

Бывший главный тренер «Ростова» Сергей Андреев поделился мнением о возможном назначении рулевого донской команды Курбана Бердыева на пост наставника «Спартака», а также сравнил силу составов обоих клубов.

– С таким составом «Спартака» Бердыев приведет команду к чемпионству?

– Я не думаю. Не считаю, что в «Спартаке» подобран состав под золотые медали. Скажу даже больше – в «Ростове» игроки сильнее и интереснее.

– Даже так?

– Ну а что? Вы там сделали из Промеса, Зе Луиша, Попова звезд. Но они самые обычные футболисты. Это далеко не Халк и далеко не Азмун и, конечно, далеко не Нобоа. Кристиан – вообще умница! Забивает, отдает голевые, диапазон действий потрясающий. Возьмем вратарей. Джанаев сильнее голкиперов красно-белых. С защитой все понятно. Линию нападения тоже сравнивать, считаю, бессмысленно.

– Это почему же?

– Бухаров, Азмун и Полоз в «Ростове». А кто в «Спартаке»? Зе Луиш, Промес.

– Промес начал разочаровывать?

– Да он меня и не очаровывал. Конечно, забивал. Футболист хороший, качественный, но не Азмун. Не Азмун! Вот это игрок. А полузащита? Глушаков, Фернандо, Ананидзе добротные исполнители. Но у «Ростова» то Нобоа, Гацкан, справа – Калачев. Сопоставимы. Так что атака, защита и вратарь у «Ростова» сильнее. Это мое мнение.