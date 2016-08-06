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    Андреев: «У «Ростова» игроки сильнее и интереснее, чем у «Спартака»

    Бывший главный тренер «Ростова» Сергей Андреев поделился мнением о возможном назначении рулевого донской команды Курбана Бердыева на пост наставника «Спартака», а также сравнил силу составов обоих клубов.

    – С таким составом «Спартака» Бердыев приведет команду к чемпионству?

    – Я не думаю. Не считаю, что в «Спартаке» подобран состав под золотые медали. Скажу даже больше – в «Ростове» игроки сильнее и интереснее.

    – Даже так?

    – Ну а что? Вы там сделали из Промеса, Зе Луиша, Попова звезд. Но они самые обычные футболисты. Это далеко не Халк и далеко не Азмун и, конечно, далеко не Нобоа. Кристиан – вообще умница! Забивает, отдает голевые, диапазон действий потрясающий. Возьмем вратарей. Джанаев сильнее голкиперов красно-белых. С защитой все понятно. Линию нападения тоже сравнивать, считаю, бессмысленно.

    – Это почему же?

    – Бухаров, Азмун и Полоз в «Ростове». А кто в «Спартаке»? Зе Луиш, Промес.

    – Промес начал разочаровывать?

    – Да он меня и не очаровывал. Конечно, забивал. Футболист хороший, качественный, но не Азмун. Не Азмун! Вот это игрок. А полузащита? Глушаков, Фернандо, Ананидзе добротные исполнители. Но у «Ростова» то Нобоа, Гацкан, справа – Калачев. Сопоставимы. Так что атака, защита и вратарь у «Ростова» сильнее. Это мое мнение.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    06.08.2016 18:18
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    Комментарии9
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      Рейтинг: +62

      footballforeverNN 6 августа 2016, 23:08

      ЕЩЕ ОДНОГО ТРЕНЕРА ПОТЕРЯЛИ...

      1
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      Рейтинг: +38

      d_joker 6 августа 2016, 18:50

      Дядька видать щей обьелся раз такое несет!!!

      0
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      Рейтинг: +1638

      андрей андреев 6 августа 2016, 18:45

      Серёга,ты бы подсуетился,понюхал что и как.А то вообще не в курсе..Чё вааще делаешь? Как сам?

      0
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      Рейтинг: +25927

      vladimir-7 6 августа 2016, 18:44

      Я не болею за Спартак, но скажу, что С. Андреев не прав. Джанаев слаб по
      сравнению с Ребровым и проявил себя только за счёт защиты. Промес это
      игрок высокого класса, а Азмуну до него расти и расти. Бухаров-нулевой,
      Зе Луиш в игре с Ростовом покажет на, что он способен. ПОСМОТРИМ.

      4
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      Рейтинг: +27

      MixterFS > vladimir-7 6 августа 2016, 18:58

      Он уже показал на что он способен. Результат 2:0 в пользу Ростова

      1
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      Рейтинг: +7038

      Диктор > MixterFS 6 августа 2016, 19:00

      Ну да-оба из офсайта.

      2
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      Рейтинг: +853

      джон базелон > vladimir-7 6 августа 2016, 23:19

      Азмун посильнее людоеда будет.Обезьяна только головой играет,а Азмун очень разноплановый игрок!

      1
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      Рейтинг: +1285

      Pro100Kid 6 августа 2016, 18:43

      Это очень субъективная оценка. Ни за кого в РФПЛ не болею,но глупо отрицать,что у спартака скамейка шире нежели у Ростова и качественнее в общем

      1
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      Рейтинг: +7038

      Диктор 6 августа 2016, 18:22

      Тупое какое то мнение-Промес который по твоим словам просто игрок-опередил значительно в гонке бомбардиров хваленного Азмуна.Про Бухарова я вообще молчу.

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