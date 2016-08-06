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    Титов: «Ушел вслед за Аленичевым по собственному желанию»

    Бывший помощник главного тренера «Спартака» Егор Титов поделился мнением о своем уходе из московского клуба, отметив, что он вместе с другим тренером Олегом Саматовым покинул команду по собственному желанию вслед за наставником Дмитрием Аленичевым.

    «Если уходит главный тренер, уходят и его помощники – это же логично. Дмитрий Аленичев нас приглашал, доверял нам. Поэтому вслед за ним ушли и мы. Был ли уход по собственному желанию? Однозначно! Пока никаких дальнейших планов не строю. Нужно это пережить», – сказал Титов.

    Источник: Р-Спорт

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    06.08.2016 17:48
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +2386

      shurik45 6 августа 2016, 23:40

      Егор Ильич может в другом клубе у вас срастется . Руководство Спартака -это нечто конечно. Даже не дали ребятам поработать с командой нормально. Думаю при нынешнем руководстве сотрясения продолжатся .

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      Рейтинг: +102

      Ker0s 6 августа 2016, 18:28

      Мужик.

      4
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      Рейтинг: +147

      niarmed311082 6 августа 2016, 17:51

      может просто тренерство это не ваше...

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