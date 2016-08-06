«Уфа» – «Зенит». Джорджевич, Кокорин и Витсель – в стартовом составе гостей

Стали известны стартовые составы «Уфы» и «Зенита» на матч 2-го тура РФПЛ.

«Уфа»: Шелия, Аликин, Никитин, Васин, Ваньек, Живоглядов, Стоцкий, Игбун, Кротов, Безденежных, Обляков.

«Зенит»: Лодыгин, Жирков, Кришито, Нету, Смольников, Маурисио, Хави Гарсия, Витсель, Кокорин, Шатов, Джорджевич.

Напомним, встреча между «Уфой» и «Зенитом» пройдет сегодня на стадионе «Нефтяник» и начнется в 17:00 по московскому времени. «Бомбардир» будет вести текстовую трансляцию данного матча.