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    «Уфа» – «Зенит». Джорджевич, Кокорин и Витсель – в стартовом составе гостей

    Стали известны стартовые составы «Уфы» и «Зенита» на матч 2-го тура РФПЛ.

    «Уфа»: Шелия, Аликин, Никитин, Васин, Ваньек, Живоглядов, Стоцкий, Игбун, Кротов, Безденежных, Обляков.

    «Зенит»: Лодыгин, Жирков, Кришито, Нету, Смольников, Маурисио, Хави Гарсия, Витсель, Кокорин, Шатов, Джорджевич.

    Напомним, встреча между «Уфой» и «Зенитом» пройдет сегодня на стадионе «Нефтяник» и начнется в 17:00 по московскому времени. «Бомбардир» будет вести текстовую трансляцию данного матча.

    Источник: РПЛ

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    06.08.2016 16:10
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    Комментарии6
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      Рейтинг: +988

      опус 2 6 августа 2016, 20:08

      Трансферная стоимость Зенита -121млн ,Уфы -9,5 млн ! Гончаренко и Уфа -молодцы !

      0
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      Рейтинг: +88

      Valera-Verim 6 августа 2016, 18:04

      Цыган понял,что ЗЮБА верен Валерику.

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      Рейтинг: +2169

      LOKOfanatik19 6 августа 2016, 16:29

      Джорджевичч чудесным образом опять в заявке? Либо бомбардир как всегда косячет, либо... да другого и не может быть!

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      Рейтинг: +2606

      Freyk > LOKOfanatik19 6 августа 2016, 17:03

      «Зенит», видимо, заявил его обратно. По информации официального сайта РФПЛ, отзаявка действительно имела место.

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      Рейтинг: +2755

      волчарик 6 августа 2016, 16:28

      зенит

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      Рейтинг: +663

      88serega88 6 августа 2016, 16:27

      говорили же что Джоржевич из заявки на сезон убран

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