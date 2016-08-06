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    Писарев: «При Аленичеве «Спартак» играл как бог на душу положит»

    Спортивный директор РФС Николай Писарев назвал логичной отставку Дмитрия Аленичева с поста главного тренера «Спартака», отметив, что при данном специалисте в московском клубе не наблюдалось стабильности в игре.

    – Удивила ли отставка Аленичева? Ничуть. Все логично. Когда нет результата, тренера снимают. Во всем мире так.

    – Но сыграно только три матча.

    – А прошлый сезон? Возьмем, допустим, «Ростов». Наблюдаешь за его игрой – и сразу понятно, что от команды хочет тренер. Как она действует в защите, как выходит в контратаку. Как вскрывает оборону соперника в позиционном нападении… У «Спартака» же при Аленичеве я, к сожалению, ничего подобного не увидел.

    – По сравнению с предыдущим сезоном в этом смысле хоть что-то изменилось?

    – Нет. Никаких подвижек. Можно выдать суперматч, можно сыграть похуже. Но ниже определенной планки команда опускаться не должна. А у «Спартака» вообще нет стабильности!

    – Трудно не согласиться.

    – Играют как бог на душу положит. Сегодня на кураже забили один, второй – есть результат. Завтра у лидеров игра не пошла – провал. Для клуба уровня «Спартака» такие перепады недопустимы.

    – В какой момент поняли, что Аленичев не тянет?

    – Конкретный матч не назову. Но еще в прошлом сезоне.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    06.08.2016 14:39
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +10

      Yurik96 6 августа 2016, 21:30

      Федун не разбирается в футболе,построить спортсооружения-это одно,но построить элитный футбольный клуб-это другое....возможно много лишних людей в его окружении,несмыслящих в футболе абсолютно ничего!!!!!

      0
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      Рейтинг: +15

      denekb1977 6 августа 2016, 19:24

      не тренер виноват, рыба гниет с головы!!!!
      пока федун со своими родственичками будет рулить все так и останется

      2
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      Рейтинг: +30

      Valeron2705 6 августа 2016, 15:41

      Все верно, вот только Спартак при любом тренере так играет последние годы.

      -1
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      Рейтинг: +367

      Клим Чугункин. 6 августа 2016, 14:51

      Кто сказал Аленичеву,что он тренер???Голову нужно оторвать.

      1
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