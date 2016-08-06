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    Гацкан: «В «Ростове» есть ребята, которые точно не слабее тех, что играли на Евро-2016 в сборной России»

    Полузащитник «Ростова» Александр Гацкан поделился мнением о выступлении сборной России на Евро-2016. Кроме того, хавбек выразил мнение, что в составе донского клуба есть футболисты, которые не слабее тех, что выступали в составе национальной команды на чемпионате Европы во Франции.

    – Как вам игра сборной России?

    – Переживал за них. Очень хотелось, чтобы команда Леонида Слуцкого вышла из группы, но видно не судьба.

    – Почему так произошло?

    – Мне кажется, что некоторым футболистам сборной России нужно больше думать о футболе, а не о каких-то странных вещах, которые отвлекают их от работы.

    – Удивились, что игроков «Ростова» не оказалось в списке Слуцкого?

    – Если честно, то да. У нас есть ребята, которые точно не слабее тех, кто играл на Евро. Это Кудряшов, Полоз, Новосельцев.

    Источник: ФК «Ростов»

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    06.08.2016 14:18
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    Комментарии8
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      Рейтинг: +398

      Саня БУБА 6 августа 2016, 22:02

      ....калачев...кудряшов...ерохин

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +208

      Kurp 6 августа 2016, 19:08

      Гацкан прав.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +25927

      vladimir-7 6 августа 2016, 18:32

      В России есть ребята, которые не слабее ростовских.

      -1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +45

      PAHANbI4 6 августа 2016, 18:04

      Мое мнение только один игрок играл, и как мог тащил нашу команду это Акинфеев

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +3829

      minaev23 6 августа 2016, 16:55

      Плавильно сказал.

      5
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +74

      koka7751 6 августа 2016, 15:06

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      Кудряшов-да, а Полоз и Новосельцев - слабаки.

      -5
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +6875

      sochi-2013 > koka7751 6 августа 2016, 18:01

      а кто СИЛЬНЯКИ?

      3
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +1638

      андрей андреев > sochi-2013 6 августа 2016, 19:17

      Синяки? Коко и Мамай

      2
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