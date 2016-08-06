Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Вернблум: «Мне нужны и покемоны, и золото РФПЛ. Но второе в разы важнее»

    Полузащитник ЦСКА Понтус Вернблум заявил, что проводит семейный отдых в поисках покемонов в игре Pokemon Go. Также швед выразил надежду, что по итогам нынешнего сезона московский клуб станет чемпионом России.

    – А теперь самый серьезный вопрос: вы наконец-то устроили романтичную прогулку с покемонами, о которой говорили в Twitter?

    – Да-да-да! Правда, первая такая прогулка не понравилась жене. Но теперь и она втянулась. Мы команда, отыскивающая покемонов. Теперь это такой семейный отдых.

    – Уверен, вы поймаете много покемонов. А ЦСКА поймает золото РФПЛ?

    – Надеюсь, да. Мне нужны и покемоны, и золото. Но второе, конечно, в разы важнее.

    Источник: Чемпионат.ком

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    06.08.2016 13:38
    Рекомендуем
    Комментарии4
    ...
    • ...
      Рейтинг: +645

      RamonCSKA 6 августа 2016, 22:12

      Да первая норм игра ,которая заставляет подвигаться ,а не сидеть перед монитором

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +8028

      cska-62 6 августа 2016, 16:11

      Хм... А Овчинников тут вещал совершенно обратное... Грустно... И это - лучший опорник РФПЛ!!! Так что вы все требуете от Глушакова? Да и ото всех остальных тоже...
      Понтус! Может это шутка? Такой шведский юмор, чтобы нас всех взбодрить?

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1386

      Майор Дзагоев 6 августа 2016, 16:04

      Вернблум: "Мне нужны покемоны. И золото. Много золота"

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +581

      Sergh4 6 августа 2016, 15:56

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      Во дебил!

      -9
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11