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    Обухов: «Как тренер и человек Аленичев для меня ниже некуда»

    Бывший нападающий «Спартака» Владимир Обухов, ныне выступающий за «Кубань», после ухода Дмитрия Аленичева с поста главного тренера красно-белых поделился мнением о работе российского специалиста.

    «Аленичев – великий игрок, каких в России нет. Как тренер и человек он для меня ниже некуда.

    Посмотрите его интервью, он всегда винит игроков. Он никогда не брал вину на себя и лишь говорил, что пытался донести до игроков что-то, но они его не слушали. Что это за бред?

    То, что он не взял меня в основу – это только моя вина. Я знаю и вижу, что этот тренер не приведет «Спартак» к чемпионству. А я очень хочу, чтобы красно-белые стали чемпионами», – написал Обухов на своей странице в Instagram.

    Источник: Instagram

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    06.08.2016 13:28
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    Комментарии28
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      Рейтинг: -243

      Rzn_za_cska 6 августа 2016, 23:16

      играет не тренер на поле а игроки.... не вижу 100% вины Аленичева

      2
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    • ...
      Рейтинг: +16

      kenguru62 6 августа 2016, 22:09

      Вылезли обиженные.

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1018

      Нас Много 6 августа 2016, 20:20

      Рановато кусать начали, лев-то ещё не дохлый...

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +11214

      alp 6 августа 2016, 18:54

      Шарик круглый, мир тесен. очень может быть , что придется этому челу придется пожалеть о написанном.

      5
      Ответить
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      Рейтинг: +2591

      Ral13 6 августа 2016, 17:47

      После драки кулаками не машут. Всё нужно говорить в лицо, а не в след.

      5
      Ответить
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      Рейтинг: +91

      Иван Разглыба 6 августа 2016, 16:33

      это что за чмо болотное?

      5
      Ответить
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      Рейтинг: +17971

      арейская 6 августа 2016, 16:06

      Ну вот, ещё один...

      3
      Ответить
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      Рейтинг: +244

      Grelas 6 августа 2016, 15:41

      Валера, Алейничев... Кого интересно следующего будут мешать с говном? )

      Тренировать Спартак - лучший способ загубить тренерскую карьеру. )))

      6
      Ответить
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      Рейтинг: +319

      Beim > Grelas 7 августа 2016, 12:03

      Хорошие тренеры не губят карьеру в спартаке, вот эмери тут трениришкой назвал один величайший российский игрок, а он в другом клубе стал самым частым обладателеем лиги европы, так что ни кто тут ничего не губит. В спартаке ни у кого нее получаеться работать, но кто умеет работать потом это покажет в другом клубе. Исключение карпин -- работать нигде не может,но в спартаке. Каким то чудом боролся за золото и частенько занимал вторые. Места

      0
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      Рейтинг: +7221

      Serjoga 6 августа 2016, 15:26

      Кто такой Обухов? Что за ЗВЕЗДА футбола такая?

      5
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      Рейтинг: +490

      ViktorMG 6 августа 2016, 15:14

      Не дело футболиста оценивать тренера. Особенно если сам не смог пробиться в основу. А шанс у него был и не один.

      11
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