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    Бубнов: «Вероятно, что Карреру брали как раз под Аленичева»

    Футбольный эксперт Александр Бубнов поделился мнением об отставке Дмитрия Аленичева с поста главного тренера «Спартака» и назначении Массимо Карреры исполняющим обязанности наставника московского клуба.

    «Пока ничего нельзя сказать о Массимо Каррере, которого назначили исполняющим обязанности. Более того претензии есть и к нему. До конца не совсем понятно, как распределялись обязанности в тренерском штабе, но есть все основания утверждать, что за оборону отвечал именно итальянец. На протяжении всех трех матчей, которые провел «Спартак» после прихода Карреры, красно-белые ошибались в обороне, причем ошибались грубо. Ошибка Ещенко в игре с киприотами вовсе оказалась роковой…

    По логике, именно Каррера должен в первую очередь нести ответственность за игру «Спартака» в обороне, однако его назначают исполняющим обязанности главного тренера. Вполне вероятно, что его брали в команду как раз под Аленичева – это распространенное явление в современном футболе», – сказал Бубнов.

    Источник: Sportbox.ru

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    06.08.2016 12:11
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +307

      shpilman 6 августа 2016, 12:40

      ясен х.й под Аленичева Карреру брали, Дмитрий Анатольевич лично ездил с ним договаривался , что бы Каррера в Спартак перешел)

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