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    Вернблум: «Головин может стать одним из лучших футболистов в России»

    Полузащитник ЦСКА Понтус Вернблум выразил мнение, что его напарник по команде Александр Головин обладает большим потенциалом.

    – Как считаете, Головин сможет стать ключевым игроком клуба и сборной в будущем?

    – Конечно! Если продолжит работать, как сейчас, и так же быстро совершенствоваться, точно станет одним из лучших в России и довольно скоро. Если от популярности не зазвездится, у сборной будет отличный футболист на многие годы.

    Источник: «Советский спорт»

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    06.08.2016 11:55
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +6078

      subbotaspartak 6 августа 2016, 14:16

      Сколько уже таких было,
      А потом про них забыли...
      Удачи тебе, чтоб всё было ничтяк,
      Ведь ты, как и я, СИБИРЯК.

      0
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    • ...
      Рейтинг: +5113

      hunta 6 августа 2016, 14:03

      Очень хочется верить.....

      2
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    • ...
      Рейтинг: +148

      lex_ex 6 августа 2016, 12:32

      Хотелось бы чтобы сталь отличным игроком!

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