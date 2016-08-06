Вернблум: «Головин может стать одним из лучших футболистов в России»

Полузащитник ЦСКА Понтус Вернблум выразил мнение, что его напарник по команде Александр Головин обладает большим потенциалом.

– Как считаете, Головин сможет стать ключевым игроком клуба и сборной в будущем?

– Конечно! Если продолжит работать, как сейчас, и так же быстро совершенствоваться, точно станет одним из лучших в России и довольно скоро. Если от популярности не зазвездится, у сборной будет отличный футболист на многие годы.