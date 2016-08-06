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  • Симонян: «РФС должен возглавить Мутко. Он всегда в курсе событий и всех знает»

Симонян: «РФС должен возглавить Мутко. Он всегда в курсе событий и всех знает»

6 августа 2016, 11:37
16

Первый вице-президент РФС Никита Симонян выразил мнение, что нынешний президент организации Виталий Мутко должен быть переизбран.

«РФС должен возглавить Виталий Леонтьевич. Насчет альтернатив мне трудно говорить, ведь есть другие кандидаты. Но я высказал свое мнение. Я думаю, что на днях Виталий Леонтьевич уже примет решение о том, что будет баллотироваться на пост президента РФС. Вот некоторые говорят, что возглавлять РФС должен футбольный человек. Но и Виталий Леонтьевич сам играл и сейчас играет в футбол, успешно руководил «Зенитом», а после РФПЛ, РФС. И сейчас он успешно возглавляет РФС! Виталий Леонтьевич тонко знает футбол, а точнее, знает так, как должен знать администратор-профессионал.

В споре с Газзаевым я предпочтение отдаю Виталию Леонтьевичу. Да, Газзаев футбольный человек, прошел большой путь. Сейчас человек идет на выборы, как говорится, с открытым забралом. Идти на выборы – это его право. Но повторюсь, при всем уважении к Валерию Георгиевичу я отдаю предпочтение Виталию Леонтьевичу. Ведь управленческий опыт значительно больше у Мутко, что он доказал, будучи министром спорта. У него много видов спорта, и всех он знает по именам, во всем в курсе», – отметил Симонян.

Источник: Р-Спорт
Россия. Премьер-лига Мутко Виталий Симонян Никита
Комментарии (16)
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yorgenbarenz
1470473364
Нет,Палыч ! Ты не высказал,ты навязываешь своё мнение,чтобы остальные понуро проголосовали.
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андрей андреев
1470473808
Старый ...ополиз иди уже на пенсию,угробили все
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Андрей Ермошин
1470476805
МУДКО УСПЕШНО ВОЗГЛАВЛЯЕТ РФС? "Уважаемый пенсионер", Вы наверное живете в другой вселенной. Пока данный индивидуум возглавляет российский футбол, мы просрали все что можно на международной арене, с нами не считаются ни сборная УЭЛЬСА, ни европейские клубы, входящие во третью сотню еврорейтинга. Пока данный гав...д будет у власти, пока он будет воплощать в жизнь свои "гениальные" идеи, мы будем падать все ниже и ниже, и, в конце концов станем на одной планке со сборными Папуа Новая Гвинея, Восточный Тимор и т.п., а то и ниже их.
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Нас Много
1470477052
Не хотелось бы худо говорить о заслуженном человеке, но в жизни каждого наступает момент, когда уход на пенсию, лучший выход.
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pktsoev
1470477497
Вы уважаемый человек , но за кого Вы впрягаетесь-это же проходимец...
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kupryaev
1470479327
"...и всех он знает по именам, во всем в курсе», – отметил Симонян..... по стране бабушек около каждого подъезда по 2-3 ,которые знают всех по именам и в курсе всех дел всегда))правильно говорят, наверное,что спортсменам ,действующим и бывшим, лучше все -таки заниматься чем -то не публичным
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MaxSPB12
1470479372
+
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dzhanavar
1470479988
Симонян...Микоян-2... непотопляемый... Не важно кто первый... Он всегда там...
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sidul1
1470484520
мафия не потопляема
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vladimir-7
1470487875
Симонян хочет остаться ещё хоть на годик или два, а поэтому предлагает Мудко, который обещал его оставить в РФС. Симонян тебе уже 90 лет хватит попердывать в кресле, дай поработать молодым специалистам. Мозги у тебя уже не варят, иди на пенсию, а то загнёшься на "работе".
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