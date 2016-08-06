Симонян: «РФС должен возглавить Мутко. Он всегда в курсе событий и всех знает»

Первый вице-президент РФС Никита Симонян выразил мнение, что нынешний президент организации Виталий Мутко должен быть переизбран.

«РФС должен возглавить Виталий Леонтьевич. Насчет альтернатив мне трудно говорить, ведь есть другие кандидаты. Но я высказал свое мнение. Я думаю, что на днях Виталий Леонтьевич уже примет решение о том, что будет баллотироваться на пост президента РФС. Вот некоторые говорят, что возглавлять РФС должен футбольный человек. Но и Виталий Леонтьевич сам играл и сейчас играет в футбол, успешно руководил «Зенитом», а после РФПЛ, РФС. И сейчас он успешно возглавляет РФС! Виталий Леонтьевич тонко знает футбол, а точнее, знает так, как должен знать администратор-профессионал.

В споре с Газзаевым я предпочтение отдаю Виталию Леонтьевичу. Да, Газзаев футбольный человек, прошел большой путь. Сейчас человек идет на выборы, как говорится, с открытым забралом. Идти на выборы – это его право. Но повторюсь, при всем уважении к Валерию Георгиевичу я отдаю предпочтение Виталию Леонтьевичу. Ведь управленческий опыт значительно больше у Мутко, что он доказал, будучи министром спорта. У него много видов спорта, и всех он знает по именам, во всем в курсе», – отметил Симонян.