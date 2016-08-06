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    Министр спорта Татарстана: «Задача «Рубина» – попасть в еврокубки»

    Министр по делам молодежи и спорта Татарстана Владимир Леонов рассказал о задачах «Рубина» на предстоящий сезон чемпионата России.

    У «Рубина» всегда были и остаются серьезные амбиции, будем надеяться, что все принятые решения оптимальны. Задача на сезон – попасть в зону еврокубков. Это стандартная цель, которую преследуют многие клубы нашего чемпионата. Казань связывает большие надежды с «Рубином».

    Ничья с «Амкаром»? Нельзя по первому матчу судить о том, как будет играть команда, нужно смотреть на перспективу. Состав боевой, есть серьезные обновления во всех линиях, начиная с тренерского штаба. Команда находится в процессе формирования, надо дать ей время для разбега», – сказал Леонов.

    Источник: ТАСС

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    06.08.2016 11:07
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +321

      Димон Алма-Ата 6 августа 2016, 11:23

      С тем составом который собрал Рубин, попадание в Еврокубки это задача минимум.

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