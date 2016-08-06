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    Колосков: «Может, Аленичеву еще рано работать в «Спартаке»

    Почетный президент РФС Вячеслав Колосков прокомментировал уход из московской команды главного тренера Дмитрия Аленичева.

    «Я бы не сказал, что это неожиданная для меня новость. Я понимал, что Аленичев все время был на грани в «Спартаке». И в то время, когда принял команду, и в середине прошлого сезона, и в конце.

    Может быть, ему было пока рановато работать в «Спартаке». Все мы рассчитывали, что в лице Аленичева появится один из российских тренеров, с которым будет связано будущее нашего футбола», – заявил Колосков.

    Источник: Р-Спорт

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    06.08.2016 10:38
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +1549

      ШарКий вояж в ТуЛузу 6 августа 2016, 12:27

      Уже поздно.

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      Рейтинг: +5113

      hunta 6 августа 2016, 11:24

      Можно продолжить, не родился ещё тренер, который готов работать в Спартаке.....

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