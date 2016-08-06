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    Мутко: «Буду ли выдвигаться на пост президента РФС? Непростая тема, надо подумать»

    Министр спорта РФ Виталий Мутко рассказал, будет ли он выдвигать свою кандидатуру на пост нового президента РФС.

    «Валерий Газзаев выдвинул свою кандидатуру. Если надо, могу даже встретиться с ним. Знаю его программу. Площадка открыта, и я только за то, чтобы РФС возглавляли сильные и опытные. Буду ли выдвигаться? Это непростая тема, надо подумать. Впереди ЧМ-2018, российский спорт находится в непростой ситуации. Хотя главная задача решена — футбол имеет нормальное управление. В сентябре будет принята уточненная стратегия. Никаких революций, все должно быть последовательно», – отметил Мутко.

    Источник: «Советский спорт»

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    06.08.2016 10:08
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +53327

      Андрей Ермошин 6 августа 2016, 12:50

      А чем ты будешь думать. Мозги-то вместе со Слуцким и футболерами из сборной уже пропил. А если серьезно, в иные времена, за твои "успехи", небо "в клеточку", было бы за счастье.

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      Рейтинг: +295

      папа сибиряк 6 августа 2016, 10:22

      У Мутко нет ни достоинства, ни самокритики, ни желания сделать что то хорошее нашего футбола. Поэтому он и останется главой, футбол будит в Ж%пе,а деньги продолжат пилить в промышленных масштабах.

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