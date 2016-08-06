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    Раньери: «Лестер» хочет выиграть Суперкубок Англии»

    Главный тренер «Лестер Сити» Клаудио Раньери поделился ожиданиями от матча за Суперкубок Англии с «Манчестер Юнайтед». Напомним, игра пройдет 7 августа на стадионе «Уэмбли».

    «Эта встреча не является дружественной. Мы хотим показать свой максимум, как и «Манчестер Юнайтед». Выиграть хотят обе команды.

    Я уже забыл о том, что было в прошлом. Сейчас все мое внимание сосредоточено на новом сезоне. Понимаем, что будет трудно, но мы очень амбициозны и хотим побеждать в каждом матче», – сказал Раньери.

    Источник: Skysports

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    06.08.2016 09:51
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    Комментарии1
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      Рейтинг: -242

      kauk 6 августа 2016, 12:36

      а счёт будет 0:3 в пользу мю

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