Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Аленичев не получит компенсацию за разрыв контракта со «Спартаком»

    Бывший главный тренер «Спартака» Дмитрий Аленичев не получит денежной компенсации за уход из московского клуба. Об этом сообщил журналист «Спорт-экспресса» Игорь Рабинер.

    «По моей информации, ради возможности работать в “Спартаке” он пошел на то, чтобы в прошлое межсезонье не прописать в контракте отступные в случае отставки, инициированной клубом.

    А сейчас расставание, по моим данным, оформлено по соглашению сторон. То есть расчет с Аленичевым будет произведен по КЗоТу», – сообщил Рабинер.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    06.08.2016 09:43
    Рекомендуем
    Комментарии10
    ...
    • ...
      Рейтинг: +422

      fakel-vrn 6 августа 2016, 14:15

      без работы не останется аленичев это точно...можно попробовать с армавира... многие на нем пробуют себя как тренер)

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +8028

      cska-62 6 августа 2016, 12:36

      Никакого КЗоТа давно уже не существует... :-)))) Есть ТК РФ.
      Мсье Рабинер! Ну нельзя же жить в прошлом... В теперь уже далёком прошлом... Или все стали брать пример с орловского губернатора, который отметился тем, что публично заявил о поездке Ивана Грозного с больным сыном из Москвы в ... построенный столетием спустя после его смерти Петербург?
      Общеобразовательный уровень чиновников и журналистов упал ниже плинтуса! И уже не кажутся смешными три вопроса, придуманными мною в 2002 году, когда ещё сын учился в школе...
      В эпоху массового увлечения компьютерными играми и телесериалами общеобразовательный уровень школьников настолько упал, что для положительной оценки по истории выпускникам следует задавать лишь три вопроса:
      1. (На отлично). Смогла ли взять Севастополь 11 армия маршала Нея?
      2. (На хорошо). Насколько удачно согласовывали свои действия при наступлении на Москву Наполеон и Гитлер?
      3. (На удовлетворительно). Верные ли сведения о развёртывании русских войск у Бородино сообщала Наполеону авиационная разведка?

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +1638

      андрей андреев > cska-62 6 августа 2016, 13:18

      Маршала Нея?Попрошу на сайте не выражаться))))

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +8028

      cska-62 > андрей андреев 6 августа 2016, 13:35

      Забавно, но использованная мною игра слов с фамилиями (на самом деле 11 армией командовал не маршал Ней, а Манштейн!) ненадолго ввергла в ступор даже двух профессиональных историков... С хохотом, конечно, после ступора... :-))))
      P.S. Что же касается мсье Рабинера, то я нашёл и прочитал материал в "СЭ"... Там отнюдь не один ляп... Например, там вообще отрицается историческая победа ЦСКА Костылева над "Барселоной" в 1992 году и выход в групповой этап Лиги Чемпионов... Ну он же Рабинер... А Рабинерам у нас всё позволено... Даже нести полную ахинею про "КЗот" и забывать исторические победы наших отнюдь не ведущих для Европы клубов... Если у руля стоял Костылев, конечно, а не Слуцкий... Впрочем, последнее представить невозможно... :-))))

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +779

      mgordeev 6 августа 2016, 12:31

      Этот парень при своем уровне профессионализма сам должен приплачивать Федуну за строчку в резюме.

      -1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: -6

      Врач Зенита 6 августа 2016, 11:33

      Как врач недоклуба, могу заявить, что он не достоин компенсации.
      Я очень сожалею, что в моем средненьком газпроекте, денег из госказны не жалеют и платят всяким боашам огромные зарплаты.

      -2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +447

      alexidj 6 августа 2016, 10:11

      Удачи Дима!

      8
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +11214

      alp 6 августа 2016, 09:58

      попользовались и выбросили

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1638

      андрей андреев 6 августа 2016, 09:51

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      7100?

      -5
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +367

      Клим Чугункин. 6 августа 2016, 09:50

      Как говорил Ося Бендер-:"От мёртвого Осла Ухи"!

      3
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11