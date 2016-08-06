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    Капелло и Манчини – кандидаты на пост наставника «Спартака»

    Итальянские специалисты Фабио Капелло и Роберто Манчини претендуют на пост главного тренера «Спартака». Об этом сообщил бывший пресс-атташе сборной России Илья Казаков.

    «В пятницу днем, когда стало известно об уходе Аленичева, пришла смс от итальянских друзей. С новостью о Капелло в «Спартаке» и пятью восклицательными знаками. От человека, близкого к бывшему тренеру сборной. Я не поленился, позвонил в клуб и услышал на правах анонимности слух о Манчини. Исходящий из клуба. Перезвонил в Италию и там мне сказали, что тренер, некогда подписавший контракт с РФС, но так и не доехавший до России, вскоре уходит из «Интера» и хочет покинуть страну, поскольку в его личной жизни тоже большие перемены.

    Поверить в оба варианта было непросто. С одной стороны, Капелло прекрасно знал российский футбол, в том числе молодых игроков. С другой он выбирал себе последний клуб в карьере, и «Спартак» вряд ли выглядел для мэтра идеальным вариантом. Манчини был молод и уже давно не возражал против переезда в Россию, но получалось, что в чужой незнакомой стране он оказывался на два года без Лиги чемпионов. Как минимум. Почему на два? Поверить, что он с ходу в дебютном сезоне произведет фурор с командой, не обученной играть в обороне… Это было сложно», – сообщил Казаков.

    Источник: Р-Спорт

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    06.08.2016 09:30
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    Комментарии30
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      Рейтинг: +101

      hodyrev 7 августа 2016, 11:57

      Капелло нужен полюбому!!! как он сборную России готовил дорогого стоит,отвалить ему 15 лямов в год минимум а за расторжение контракта заплатить ему 42 ляма и норм!

      0
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      Рейтинг: +15

      denekb1977 6 августа 2016, 19:28

      да-да, капелло еще мало с России срубил, щас еще по клубам пройдется и глядишь безбедная старость обеспечена

      0
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      Рейтинг: +1285

      Pro100Kid 6 августа 2016, 13:36

      Кто бы ни стал новым главным тренером,ему ждет много работы. Удачи ему!

      0
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      Рейтинг: +824

      dzhanavar 6 августа 2016, 13:05

      Капелло.... Только тебя нам не хватало...

      2
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      Рейтинг: +70

      arni3 6 августа 2016, 12:49

      Уже согласован 2х летний контракт с бердын курбаевым!!!))) Удачи, чо!!!)

      -3
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      Рейтинг: +3412

      APchelov 6 августа 2016, 12:39

      Этот Казаков тот ещё балабол! Промокашка для сплетен. Лишь бы что сказать

      0
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      Рейтинг: +627

      Xiko 6 августа 2016, 12:35

      Ужс какой, при всем своем уважении к Спартаку, но эти люди приедут за деньгами,а не за результатом.

      2
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      Рейтинг: +1414

      Atom2020 6 августа 2016, 11:31

      Какая Капелла??? ... Какое Манчини??? ... Одного с позором пнули из сборной России ... второй вообще наверно не знает, что в России в футбол играют ... как-то не верится в такие новости ...

      2
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      Рейтинг: +29

      Vladimir2308 6 августа 2016, 11:01

      уткин ушел а утки остались!!!

      6
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      Рейтинг: +19991

      Томь вперёд 6 августа 2016, 10:56

      Очередная утка!

      2
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