Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Ерохин: «Аякс» – опытная европейская команда, которая славится своими воспитанниками»

    Полузащитник «Ростова» Александр Ерохин прокомментировал итоги жеребьевки четвертого отборочного раунда Лиги чемпионов. Напомним, что россиянам предстоит сыграть с «Аяксом».

    «Аякс» — опытная европейская команда, которая всегда славилась своими молодыми талантливыми воспитанниками. Мне кажется, что в раунде плей-офф Лиги чемпионов вообще нет слабых команд, любой соперник – известный европейский клуб. Но если честно, то особняком все равно стоял «Манчестер Сити».

    Будем готовиться к матчу, у нас есть время, чтобы изучить «Аякс». Но не стоит забывать и о матчах чемпионата», – сказал Ерохин.

    Источник: ФК «Ростов»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    06.08.2016 07:19
    Рекомендуем
    Комментарии6
    ...
    • ...
      Рейтинг: +1173

      Karpathian 6 августа 2016, 07:38

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      Аякс натянет комбайнеров!
      Wij zijn Ajax and wij de beste!

      -5
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +367

      Клим Чугункин. > Karpathian 6 августа 2016, 08:23

      Обдыщется твой Айяйякс.

      4
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +1173

      Karpathian > Клим Чугункин. 6 августа 2016, 11:56

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      Желаю Ростову лишиться Бердыева и полсостава,вылететь в фнл и там гнить подольше:)

      -8
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +751

      justozavr > Karpathian 6 августа 2016, 12:31

      желаю Аяксу лишится воспитанников, потому что голландская нация лишается матерей, ведь там одни геи..

      2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +208

      Kurp > Karpathian 6 августа 2016, 19:27

      Юноша , ты наверное много прослушал кислоты, поэтому не в себе, успокойся и станешь мудрее.
      Но Урал проиграет Ростову в воскресенье, мужайся.

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +1173

      Karpathian > Kurp 10 августа 2016, 16:04

      в 26 лет быть юным неплохо.
      Но и Уралу и Аяксу Ростов проиграет. Верю в это

      0
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11