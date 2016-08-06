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    Бразильский форвард Клейтон заинтересовал клуб из РФПЛ

    Нападающий «Атлетико Минейро» Клейтон может продолжить карьеру в России. Как утверждает OCHute, в услугах 20-летнего футболиста нуждается клуб из РФПЛ, который уже вступил в переговоры с бразильцем. Название российской команды не сообщается.

    Сумма трансфера может составить 4,5 миллиона евро. В нынешнем сезоне чемпионата Бразилии Клейтон провел 12 матчей, в которых сделал две результативные передачи.

    Стоит отметить, что прошлой зимой в приобретении форварда были заинтересованы ЦСКА и «Спартак».

    Источник: Бомбардир.ру

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    06.08.2016 06:22
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +1549

      ШарКий вояж в ТуЛузу 6 августа 2016, 12:23

      Сразу Галича вспомнил:
      "Он мне все по я...цам целится,
      Этот Бобби Лейтон, с...ка рыжая".

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +222

      ДЖУZ 6 августа 2016, 11:32

      как можно брать напа который а 12 игр сделал всего лишь две голевые передачи, не забил не один матчё таких в РФЛ напов пруд пруди

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +645

      RamonCSKA 6 августа 2016, 11:28

      12 матчей 2 передачи???
      Крутой нап ,в спартак самое то

      2
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      Рейтинг: +144

      зиргай 6 августа 2016, 09:53

      в анжи давай!

      0
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