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    Румменигге: «Бавария» не намерена платить Левандовски зарплату на уровне «Манчестер Сити» или «ПСЖ»

    Генеральный директор «Баварии» Карл-Хайнц Румменигге подчеркнул, что клуб уже встречался с представителями нападающего Роберта Левандовски по поводу нового контракта. При этом он отметил, что клуб готов пойти на повышение зарплаты поляку, однако уточнил: мюнхенцы не намерены платить 27-летнему игроку чрезмерно большие деньги. Напомним, действующее соглашение форварда рассчитано до середины 2019 года.

    «Мы уже несколько раз встречались с представителями Левандовски. Клуб готов к продлению контракта. Конечно же, мы не собираемся его продавать.

    «Бавария» всегда готова пересмотреть соглашение футболиста в сторону увеличения зарплаты, если вырастет его трансферная стоимость. Тем не менее, мы не намерены платить столько, сколько, к примеру, могут себе позволить платить «Манчестер Сити» или «ПСЖ».

    У нас хорошие зарплаты, а в этих клубах – сумасшедшие. Но количество трофеев не зависит от размера зарплат», – сказал Румменигге.

    Источник: Goal.com

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    06.08.2016 00:57
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    Комментарии3
    ...
    • ...
      Рейтинг: +183

      бочаров 6 августа 2016, 04:38

      немцы скупердяй расчётливые

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +82

      Friedrich Zimmermann 6 августа 2016, 03:19

      Он во всем прав

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: -40

      bombardir70 6 августа 2016, 01:20

      Всё правильно,у одного Комбарова зарплата больше чем у всего АЕК,и толку ноль.

      0
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