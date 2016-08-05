Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Асхабадзе: «Назначил бы главным тренером «Спартака» Карпина»

    Экс-генеральный директор «Спартака» Роман Асхабадзе считает Валерия Карпина лучшим кандидатом на должность главного тренера красно-белых. Напомним, 47-летний специалист уже возглавлял «народную команду» с небольшим перерывом с 2009 по 2014 годы. Сегодня пост наставника московского клуба покинул Дмитрий Аленичев, не сумевший вывести спартаковцев в групповой этап Лиги Европы.

    – До назначения нового главного тренера его обязанности будет исполнять Массимо Каррера.

    – По своему опыту могу сказать, что если затянуть процесс в таком клубе как «Спартак» на долгое время, это точно не скажется позитивно.

    – Станислав Черчесов может возглавить «Спартак»?

    – Я могу лишь допускать, что он им станет. Как и Курбан Бердыев или Валерий Карпин.

    – Будь вы в структуре клуба, за какую кандидатуру выступали бы?

    – За возвращение Карпина. Он был бы первым в моем списке.

    – Кого поставили бы на второе?

    – Исходя из того, что Бердыев связан трудовым договором с «Ростовом», то Черчесова.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    05.08.2016 23:50
    Рекомендуем
    Комментарии8
    ...
    • ...
      Рейтинг: +1429

      moskowcity-petrv 6 августа 2016, 10:58

      Асхабадзе валерафил)

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +759

      sevsor 6 августа 2016, 09:41

      Опять в "Спартак" Валеру?))) Послужной список этого "специалиста" - в студию!)))

      -1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +7038

      Диктор 6 августа 2016, 08:48

      Хоть не заходи на свои ветки-вечно воняет.

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +54

      CheKubana 6 августа 2016, 05:16

      Этот хоть в Фнл вас стабильно опустит

      -2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +5823

      Asbjorn 6 августа 2016, 01:37

      Еще бы,кого же еще

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +17971

      арейская 6 августа 2016, 01:05

      Пусть это будет Карпин или даже Черчесов, только оставьте в покое Бердыева, он на своём месте, со своей выстроенной и выстраданной командой

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +398

      Саня БУБА 6 августа 2016, 00:17

      .....ну конечно!!!....один обнальщик, другой откатник......сладкая парочка долго из бюджета сосала!!!!...у ромы ностальджи!!!!...но волеру уже не пустят к кормухе...он пару раз киксанул в конце контракта!!!

      -2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +320

      ваавва 6 августа 2016, 00:09

      ХАХАХАХАХАХАХАХАХХА куда ты лезишь!Ты худший спортивный директор в истории Спартака не нужно рот свой открывать!

      1
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11