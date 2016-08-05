«Спартак» ищет итальянского тренера

«Спартак», занятый поиском нового тренера после отставки Дмитрия Аленичева, обратил свой взор на итальянский рынок. Напомним, что в тренерском штабе красно-белых уже работают двое представителей Апеннин – наставник вратарей Джанлука Риомми и отвечающий за защитную линию Массимо Каррера. Последний, к слову, присоединился к столичному клубу лишь в прошлом месяце.

Сообщается, что большую роль в поиске именно итальянского специалиста может играть как раз-таки Каррера, который будет исполнять обязанности главного тренера вплоть до назначения нового наставника.