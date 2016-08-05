Арустамян: «Спартак» почти договорился с новым главным тренером»

Комментатор телеканала «Матч ТВ» Нобель Арустамян сообщил, что «Спартак» практически договорился с новым главным тренером. Напомним, сегодня Дмитрий Аленичев был уволен с поста наставника красно-белых после вчерашнего вылета из Лиги Европы от АЕКа из Ларнаки (1:1; 0:1)..

«Самое главное, что Спартак выбрал себе нового тренера и почти договорился с ним. Если бы вы знали кто это. Да, это не Каррера», – написал Арустамян на своей странице в Twitter.