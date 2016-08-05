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    Арустамян: «Спартак» почти договорился с новым главным тренером»

    Комментатор телеканала «Матч ТВ» Нобель Арустамян сообщил, что «Спартак» практически договорился с новым главным тренером. Напомним, сегодня Дмитрий Аленичев был уволен с поста наставника красно-белых после вчерашнего вылета из Лиги Европы от АЕКа из Ларнаки (1:1; 0:1)..

    «Самое главное, что Спартак выбрал себе нового тренера и почти договорился с ним. Если бы вы знали кто это. Да, это не Каррера», – написал Арустамян на своей странице в Twitter.

    Источник: Twitter

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    05.08.2016 19:24
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    Комментарии32
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      Рейтинг: +339

      babenko1977 6 августа 2016, 11:31

      кажется спартаку точно смена тренера не сильно поможет- там люди какие то странные все собрались

      0
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    • ...
      Рейтинг: +422

      fakel-vrn 5 августа 2016, 23:15

      расформировать спартак и забыть о нем)

      2
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      Рейтинг: +1121

      Alex Flash 5 августа 2016, 22:35

      Бердыев согласовал двухлетний контракт со "Спартаком"
      Новым главным тренером московского "Спартака" станет нынешний наставник "Ростова" Курбан Бердыев, утверждает "Матч ТВ".

      По информации источника, контракт с Бердыевым, под руководством которого "Ростов" в прошлом сезоне занял второе место в РФПЛ, будет рассчитан на два года. Отмечается, что контракт уже согласован.

      0
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      Рейтинг: +1686

      _Kesh_Suntar_ 5 августа 2016, 21:59

      Свинкам никто не поможет! Даже великие тренера! )

      -1
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      Рейтинг: -44

      иван маташов 5 августа 2016, 21:44

      ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^

      -1
      Ответить
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      Рейтинг: +1588

      koli4ka 5 августа 2016, 21:08

      А кыто? мож луиш андре пина кабрал вилпаш боуш возвернется узад?

      -2
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      Рейтинг: +320

      ваавва 5 августа 2016, 20:13

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      Надеюсь не снова второсортный тренер, как Мурат Якин!

      -5
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      Рейтинг: +837

      eleng 5 августа 2016, 20:10

      Интригант, шалунишка прямо - вверг всех в непонятки!

      -3
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      Рейтинг: +716

      Fju-2 5 августа 2016, 20:07

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      Раз уж тут все гадают, то и я выскажу своё предположение - Гус Иванович Хиддинк.

      -6
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      Рейтинг: +216

      Daxa09 5 августа 2016, 20:04

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      Кто бы это не был его ждёт такая же учась

      -4
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