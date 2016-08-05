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    Бубнов: «Не пора ли Федуну вслед за Аленичевым?»

    Экс-футболист «Спартака», а ныне эксперт Александр Бубнов выразил мнение по поводу того, что красно-белые расстались с главным тренером Дмитрием Аленичевым. Напомним, 43-летний наставник принял столичный клуб перед началом прошлого сезона, заняв по итогам чемпионата пятое место и завоевав право выступить в квалификационном раунде Лиги Европы. Вчера же «Спартак» благополучно покинул второй по значимости континентальный клубный турнир, проиграв по сумме двух встреч кипрскому АЕКу (1:2).

    «В «Спартаке» замкнутый круг. Федун меняет тренеров, как перчатки. Это он так от дел отошел? Не пора ли вслед за Аленичевым и Проничевым?», – написал Бубнов на своей странице в Twitter.

    Источник: Twitter

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    05.08.2016 19:13
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    Комментарии9
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      Рейтинг: +10

      Yurik96 6 августа 2016, 11:45

      Нужно было продать клуб Петру Авену,когда у того желание было купить ФКСМ.

      0
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      Рейтинг: +850

      FaTeK1945ru 6 августа 2016, 10:44

      ...пора всему российскому футбольному начальству за борт!!! Назначить молодых перспективных специалистов на должности.

      0
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      Рейтинг: +42

      Lb40 5 августа 2016, 23:05

      Не пора ли тебе вслед на Моисеевым...нах*й

      0
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      Рейтинг: +25927

      vladimir-7 5 августа 2016, 20:55

      Бубен, а деньги на зарплату где? А новый стадион ты построишь?
      А игроков покупать кто будет?

      0
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      ...
      Рейтинг: +4761

      84aivengo > vladimir-7 5 августа 2016, 21:11

      говорят,что стадион для спартака не был бы построен,если не чм 2018...

      0
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      Рейтинг: +253

      stop 5 августа 2016, 19:52

      Пора аж с 2006 года , да вот ни как не уйдёт

      5
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      Рейтинг: +107

      nikita08 5 августа 2016, 19:40

      пора

      2
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      Рейтинг: +11214

      alp 5 августа 2016, 19:33

      а и правда - федуна на свалку, а спаму судьбу "москвы", "торпедо" и "сатурна" ибо денег у бубна содержать эту клоунаду нету

      4
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      Рейтинг: +17

      Кукурудз 5 августа 2016, 19:25

      старому плохо звучащему и нищему Бубну не порали приобрести клуб хоть любительской лиги и построить стад хоть на 500 чел а тога уже вякать

      -3
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