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    Газзаев: «Российскому футболу жизненно необходимы реформы»

    Бывший главный тренер сборной России Валерий Газзаев дал понять, что готов приложить усилия для помощи российскому футболу.

    – Валерий Георгиевич, во время общения с журналистами Мутко выразил готовность обсудить вашу программу. Как к этому относитесь вы?

    – Мою программу развития футбола на протяжении последних лет, начиная с 2014 года, обсуждали в Совете Федерации, Государственной думе, Общественной палате РФ, ее поддержало профессиональное футбольное сообщество и общественное мнение. В связи с этим очень странно, что такого желания прежде не возникало ни у Минспорта, ни у РФС.

    У нас было много возможностей встретиться, я всегда был открыт. Более того, инициативу проявлял и лично я, и целая группа ведущих российских тренеров, которые переживали за судьбу отечественного футбола и сразу после ЧМ-2014 изъявляли желание встретиться.

    Тем не менее, я и сейчас готов встретиться и обсудить программу, ведь главная цель ее создания – развитие и реформирование российского футбола. Очевидно, что футболу жизненно необходимы реформы. А для этого нужна консолидация усилий тех, кому наш футбол небезразличен. Связаться со мной не составляет большого труда – мой телефон известен.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    05.08.2016 17:57
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    Комментарии6
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      Рейтинг: +25927

      vladimir-7 5 августа 2016, 21:11

      Мудко решает, кого поставить на своё место.

      0
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      Рейтинг: +99

      JUVENTINO-666 5 августа 2016, 20:41

      К сожалению мистер Газ пока не достоин занимать столь ответственную должность. Иди, можешь занять пост помощника, помощника, помощник, учись)

      0
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      Рейтинг: +7007

      ivanthebest 5 августа 2016, 20:05

      Как и Алании? Нет уж, не нужно и даром.

      1
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      Рейтинг: +7917

      FanatSerj 5 августа 2016, 19:17

      Все ясно, на что пилить деньги он уже придумал....
      Лучше бы сказал какое мнение у него по текущему лимиту?

      1
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      Рейтинг: +1015

      ВРЕМЯ и СТЕКЛО 5 августа 2016, 18:48

      Газзаев -- вор. Разворовал клуб "Алания", теперь хочет запустить липкие ручонки в финансы РФС.

      3
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      Рейтинг: +1638

      андрей андреев > ВРЕМЯ и СТЕКЛО 5 августа 2016, 18:50

      Все хотят,но не у всех есть хотюнчики сверху

      1
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