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    Бош: «Ростов» – неизвестный для меня клуб, но он занял второе место в РФПЛ»

    Главный тренер «Аякса» Петер Бош прокомментировал результаты жеребьевки четвертого отборочного раунда Лиги чемпионов, в котором его команде предстоит сыграть с «Ростовом».

    «Ростов» – неизвестный для меня клуб. Но мы знаем, что они заняли второе место в прошлом сезоне чемпионата России. А еще они прошли «Андерлехт» в предыдущем раунде.

    Конечно, «Ростов» является более привлекательным соперником, чем «Монако» или «Рома», но это не значит, что они хуже. Второе место в чемпионате России – большое достижение, ведь им предстояло конкурировать с «Зенитом», ЦСКА и «Спартаком», – сказал Бош.

    Источник: ФК «Аякс»

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    05.08.2016 16:18
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    Комментарии8
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      Рейтинг: +208

      Kurp 6 августа 2016, 19:30

      Теперь узнаешь и будешь долго помнить.

      1
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      Рейтинг: +96

      P_D 5 августа 2016, 19:09

      Петюня узнаешь.это будет твой ночной кошмар !!

      1
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      Рейтинг: +179

      Berdchanin 5 августа 2016, 18:50

      Спартаком )) Ахахахахахахахаххахахах))

      1
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      Рейтинг: +8028

      cska-62 5 августа 2016, 18:13

      Петер Бош тренер совсем юный, неопытный, никакими успехами не отметившийся, хотя ему уже и 52 года... И если он не знает, кто такой Курбан Бекиевич Бердыев, то это не наша беда, а его собственная! Полагаю, что недолго ему осталось возглавлять "Аякс"... И "Ростов" этому поспособствует, отправив Боша "учиться, учиться, и ещё раз учиться..."
      P.S. Судя по поступающей информации, мой прогноз об отставке Аленичева, о чём я пишу с весны, сбылся с опережением... Я всё-таки думал, что "Спартак" успеет под его руководством провести восемь или десять матчей... Провёл три... Но какие!!!

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      Рейтинг: +4761

      84aivengo 5 августа 2016, 17:25

      самый желаемый соперник ( я про аякс ),но на деле всякое возможно

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      Рейтинг: +1638

      андрей андреев 5 августа 2016, 16:38

      Надеялись попасть на нас,а мы на вас)))

      2
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      Рейтинг: +76

      Алексей1988 5 августа 2016, 16:33

      спартак можешь вычеркнуть ) они не конкуренты ) они так... борьба в середины таблицы - самое место для спартака )

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      Рейтинг: +69

      Denros 5 августа 2016, 16:30

      Особенно со Спартаком..Смешно мля)))

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