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  • Черданцев: «Пока Федун является владельцем «Спартака» – ничего не будет»

Черданцев: «Пока Федун является владельцем «Спартака» – ничего не будет»

5 августа 2016, 15:52
47

Футбольный комментатор Георгий Черданцев считает, что в неудачах «Спартака» виноват владелец московской команды Леонид Федун. Напомним, что красно-белые вчера проиграли АЕКу в третьем отборочном раунде Лиги Европы и вылетели из турнира.

– Все очень просто: если в течение 15 лет происходит одно и то же, то, естественно, дело не в тренере! Корни проблемы ушли значительно глубже. Я с огромным уважением отношусь и к Карпину, и к Черчесову, и к Аленичеву – к Эмери никак не отношусь, он чужестранец – но эти блистательные игроки и тренеры, которые раньше работали или работают сейчас в «Спартаке», не дают предъявить претензий к своим профессиональным качествам.

Главные тренеры по сути ничего не решают. Нужно мыслить глубже: все говорят, мол, красно-белые должны выстрелить, воспользоваться проблемами конкурентов, а они покупают «жирного» Фернандо за 12 миллионов. Невозможно представить подобное в Италии или Англии, чтобы футболист пришел с десятью килограммами лишнего веса – это просто курам на смех!

– Новый стадион, огромное количество болельщиков…

– «Ливерпуль» не был чемпионом 20 лет, и что? У них болельщики тоже не убывают. Стратегия развития спартаковцев ненормальная, но, что бы ни говорили недоброжелатели, «Спартак» – это особенный клуб, который будет таким оставаться долгое время. Это карма! И подобные поражения только сплачивают болельщиков. Еще раз повторюсь, пока Федун является владельцем клуба – ничего не будет.

Источник: «Спорт-Экспресс»
Лига Европы Федун Леонид
Комментарии (47)
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андрей андреев
1470401650
Так видимо и есть.
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mgordeev
1470402455
Точно! Именно Федун виноват в том, что Аленичев поставил в состав жирного по мнению Черданцева Фернандо. Замены тоже Федун делал, команду мотивировал - Федун. Тактика, стратегия - все Федун. Так зачем тогда платить Аленичеву зарплату?
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Сергей Свояк
1470402717
Поверхностно обвинять владельца клуба, себя не уважать... Конкретику давать нужно, а не просто так языком болтать.
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nik55
1470403465
на игру тоже Федун игроков ставит--что тогда делает Аленичев? просто игру пришел посмотреть
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Krasnodar 123
1470406568
НАКОНЕЦ-ТО ЧУРБАНЦЕВ НАШЕЛ КРАЙНЕГО! ФЕГУН ВАШ ЧТО ПО ПОЛЮ БЕГАЕТ, И ПО ВОРОТАМ БЬЕТ! ДУРИЛКА ТЫ КАРТОННАЯ, ОДНИМ СЛОВОМ -ЧУРДАК!
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Garrincha58
1470408954
Жирный Фернандо был в матче одним из лучших тогда чего стоят остальные А все очень просто тренер виноват на половину а может и больше Как можно выставлять на домашний матч с АЕКом пять защитников это же полный дурдом У нас в стране не умеют играть в три центральных потому что ни у одной команды нет крайних челноков-бровочников Это должны быть защитники высокого уровня и физически сильные а вы посмотрите разве Комбаров или тот же Ещенко они что высоко техничные или физически крепкие конечно нет Так вот с такими бровочниками категорически нельзя играть в три центральных Вот главная ошибка Аленичева
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Garrincha58
1470409018
Черданцев дилетант еще тот ни хрена не разбирается в футболе просто везде и всюду сует свой нос
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alp
1470412347
фигню сморозил. просто спартак отдает свои долги за те несправедливые года, когда кб бессовестно получал свои липовые чемпионства )) как то так
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СЛАВА 81
1470413319
Спартак проигрывает слабым командам. Нужен тренер. А Федун не причем.
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P10NER
1470912117
Читаю коменты и плачу)) Когда Карпин уходил все радовались ура наконец то нормальный тренер, как эмери уходил все радовались, тренеришка ушел,(3 раза подряд лига европы ничего не говорит)!!! Вот сейчас Аленичев свой родной придет и зажгет!! Теперь и его поливают грязью.... Не возможно чтоб все тренеры были мимо!!! Тут Жора прав, верхушка главное зло!
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