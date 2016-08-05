Черданцев: «Пока Федун является владельцем «Спартака» – ничего не будет»

Футбольный комментатор Георгий Черданцев считает, что в неудачах «Спартака» виноват владелец московской команды Леонид Федун. Напомним, что красно-белые вчера проиграли АЕКу в третьем отборочном раунде Лиги Европы и вылетели из турнира.

– Все очень просто: если в течение 15 лет происходит одно и то же, то, естественно, дело не в тренере! Корни проблемы ушли значительно глубже. Я с огромным уважением отношусь и к Карпину, и к Черчесову, и к Аленичеву – к Эмери никак не отношусь, он чужестранец – но эти блистательные игроки и тренеры, которые раньше работали или работают сейчас в «Спартаке», не дают предъявить претензий к своим профессиональным качествам.

Главные тренеры по сути ничего не решают. Нужно мыслить глубже: все говорят, мол, красно-белые должны выстрелить, воспользоваться проблемами конкурентов, а они покупают «жирного» Фернандо за 12 миллионов. Невозможно представить подобное в Италии или Англии, чтобы футболист пришел с десятью килограммами лишнего веса – это просто курам на смех!

– Новый стадион, огромное количество болельщиков…

– «Ливерпуль» не был чемпионом 20 лет, и что? У них болельщики тоже не убывают. Стратегия развития спартаковцев ненормальная, но, что бы ни говорили недоброжелатели, «Спартак» – это особенный клуб, который будет таким оставаться долгое время. Это карма! И подобные поражения только сплачивают болельщиков. Еще раз повторюсь, пока Федун является владельцем клуба – ничего не будет.