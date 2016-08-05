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    Витсель и Мак отправились с «Зенитом» в Уфу, Гарай и Дзюба – нет

    «Зенит» в субботу проведет матч второго тура российской Премьер-лиги с «Уфой». В столицу Башкортостана сегодня отправились 21 футболист петербургской команды.

    Вратари: Юрий Лодыгин, Михаил Кержаков, Максим Рудаков.

    Защитники: Александр Анюков, Игорь Смольников, Николас Ломбертс, Луиш Нету, Вукашин Йованович, Доменико Кришито, Юрий Жирков.

    Полузащитники: Хави Гарсия, Александр Рязанцев, Аксель Витсель, Артур Юсупов, Маурисио, Олег Шатов, Роберт Мак.

    Нападающие: Александр Кокорин, Алексей Евсеев, Александр Кержаков, Лука Джорджевич.

    Источник: ФК «Зенит»

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    05.08.2016 14:42
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    Комментарии11
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      Рейтинг: -8

      halk1981 5 августа 2016, 19:43

      печалька

      0
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      Рейтинг: +368

      mik1954 5 августа 2016, 18:56

      А где бразилец ???

      0
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      ...
      Рейтинг: +6001

      GoldPlayFIFARus9 > mik1954 5 августа 2016, 19:03

      С УФМС проблемы,чё то с документами.Вроде пока команда летит в Уфу,он летит в Бразилию,в наше посольство чтобы получить нужный документ

      0
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      Рейтинг: +12304

      Вомбат 5 августа 2016, 16:26

      Про Джорджевича это была утка. Йованович и Евсеев действительно перезаявлены за Зенит-2. Однако игрок Зенита-2 имеет право выступать за Зенит, если его вызывают на конкретный матч.

      -1
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      Рейтинг: +178

      Zenit & MU 5 августа 2016, 15:48

      Писали же, что Йовановича, Евсеева и Джорджевича в Зенит-2 отправили????

      0
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      Рейтинг: +12

      Dee178 > Zenit & MU 5 августа 2016, 16:26

      их заявили за зенит2,чтобы они могли играть и там и там

      1
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      Рейтинг: +12

      Dee178 > Zenit & MU 5 августа 2016, 16:29

      из интервью Луческу:
      — С чем связана отзаявка трех ребят — Джорджевича, Евсеева и Йовановича?
      — Это было сделано для того, чтобы они могли играть. Они были заявлены за первую команду, что не позволяло им выступать за «Зенит»-2, не получать практику. Сейчас все сделали наоборот — чтобы они могли тренироваться с нами и, если это необходимо, играть и во второй команде. Вот с чем это связано. Некоторые игроки, которые были с нами на сборах, будут иногда работать с нами, мы будем смотреть за ними.

      1
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      Рейтинг: +1298

      Taps 5 августа 2016, 15:28

      Последняя попытка Кержакова что-то показать.
      Кокорин пусть сидит на лавке.

      0
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      Рейтинг: +45

      Sheevok > Taps 5 августа 2016, 16:48

      Коко будет играть

      0
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      Рейтинг: +17365

      Garrincha58 5 августа 2016, 15:23

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      Зенит точно не забьет потому что некому а УФА если повезет один вдует

      -5
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      Рейтинг: +1638

      андрей андреев 5 августа 2016, 14:47

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      Походу болгарин Дзюбу сливается.А он хотел лучшим бомбардиром стать

      -4
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