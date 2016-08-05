Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Нобоа: «Отложим свидание с «Манчестер Сити» на осень»

    Полузащитник «Ростова» Кристиан Нобоа остался удовлетворен результатом жеребьевки заключительного отборочного раунда Лиги чемпионов, в котором российская команда сыграет с «Аяксом».

    – «Аякс» – хороший и сильный соперник. Шансы на выход в групповой турнир равны. Понятно, что не хотелось попасть на «Манчестер Сити» или «Вильярреал» с «Порту». Лучше отложить свидание с ними на осень. Важно, что «Ростов» продолжает выступать в Лиге чемпионов и имеет возможность пройти дальше.

    – Ваш папа недавно стал главой ВМФ Эквадора. Удается ли ему следить за вашей игрой?

    – Я общаюсь с ним каждые два-три дня, он интересуется тем, как мы играем. Об «Аяксе» он пока не знает, потому что в Эквадоре ночь (смеется). Обязательно ему расскажу чуть позже.

    – Он не шутил по поводу вашего гола в ворота «Андерлехта»? Мяч летел как управляемая ракета, пущенная с корабля.

    – Не шутил. На тренировках отрабатываем такие удары. В Броюсселе был дождь, поле стало быстрым, поэтому нужно было использовать возможность бить издали. Хорошо, что один из ударов достиг цели и помог команде победить.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    05.08.2016 14:32
    Рекомендуем
    Комментарии3
    ...
    • ...
      Рейтинг: +208

      Kurp 6 августа 2016, 19:23

      Надо проходить Аякс, а Манчестер Сити пусть подождет

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +640

      Дон Посей 5 августа 2016, 17:07

      ...Думаю, что директор МТС знает, как настроить наш комбайн.Тем более, спецы эквадорского ВМФ уже тоже в курсе... С ув.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1638

      андрей андреев 5 августа 2016, 14:36

      После победы,салют)))

      0
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11