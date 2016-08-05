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    Роналду, Бэйл и Гризманн – претенденты на звание лучшего игрока сезона

    УЕФА назвал список кандидатов на звание лучшего игрока Европы прошлого сезона. В число претендентов на награду вошли три человека: Криштиану Роналду и Гарет Бэйл из «Реала», а также нападающий «Атлетико» Антуан Гризманн.

    Тройку лучших футболистов определяло специальное жюри из всех 55 национальных ассоциаций УЕФА. Имя победителя станет известно во время жеребьевки группового этапа Лиги чемпионов-2016/17, которая пройдет 25 августа в Монако.

    Игроки, вышедшие во второй раунд голосования:

    4 Луис Суарес («Барселона» и сборная Уругвая) – 29 очков;
    5 Лионель Месси («Барселона» и сборная Аргентины) – 25;
    6 Джанлуиджи Буффон («Ювентус» и сборная Италии) – 19;
    7 Пепе («Реал» и сборная Португалии) – 9;
    8 Мануэль Нойер («Бавария» и сборная Германии) – 6;
    9 Тони Кроос («Реал» и сборная Германии) – 5;
    10 Томас Мюллер («Бавария» и сборная Германии) – 2.

    Источник: УЕФА

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    05.08.2016 13:01
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    Комментарии15
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      Рейтинг: -130

      калач 9 августа 2016, 15:42

      лучший игрок по мнению Платини - который больше денег даст

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +92

      rusti2006 7 августа 2016, 09:08

      Гризман

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +51

      петр1975 5 августа 2016, 23:25

      Роналду

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +26

      mika hakkinen 5 августа 2016, 16:07

      Суарез

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +5

      Sir_Barclays 5 августа 2016, 15:56

      Бейл

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +34

      GGG1987 5 августа 2016, 15:41

      Думаю гризман он заслужил хотя не выиграл евро и лч был более заметен там и там чем К.Р и Бэйл

      -2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +14

      Vladleni > GGG1987 5 августа 2016, 15:48

      он был более заметен чем Криштик - это да, но Бейл выглядел посолидней,хотя сборная у него не топовая...

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1843

      Kulimen 5 августа 2016, 14:50

      Да уж, как всегда в рейтинге все из чемпионата Испании.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +100

      Костя из Барселоны 5 августа 2016, 14:07

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      Я давно уже к этому серьёзно не отношусь, для меня как был лучшим игроком Месси, так он им и останется, а эти всякие номинации больше для рекламы...

      -6
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    • ...
      Рейтинг: +178

      Zenit & MU 5 августа 2016, 13:52

      После победы Португалии на Евро, однозначно Роналду!!!

      4
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      Рейтинг: 0

      Андрей Владимирович > Zenit & MU 5 августа 2016, 15:37

      только он ничего не показал
      кроме автозагара ! аш блестел на камере

      0
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      Рейтинг: +49

      melnicn 5 августа 2016, 13:49

      Криштиану Роналду!!!

      2
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