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    Жулиано: «Покинул Украину из-за войны»

    Новичок петербургского «Зенита» Жулиано рассказал о причинах, из-за которых он покинул «Днепр» в 2014 году.

    «Я провел в Украине три с половиной года. Думаю, играл на достаточно высоком уровне. Но в какой-то момент в стране началась война, и ради безопасности своей семьи я решил уехать.

    У меня есть друзья, которые до недавнего времени находились там. Знаю, что военные действия почти прекратились, но при этом ситуация в футболе не улучшилась.

    «Днепр» сильно ослаб, президент перестал инвестировать деньги, многие иностранцы покинули команду», – сказал бразилец.

    Напомним, что Жулиано стал игроком «Зенита» этим летом.

    Источник: «Советский спорт»

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    05.08.2016 11:20
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    Комментарии2
    ...
    • ...
      Рейтинг: +169

      TY13R 6 августа 2016, 17:33

      Луческу решил собрать обидчиков Шахты))

      -1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +17

      Кукурудз 5 августа 2016, 20:21

      несомненно в нищей фавельной Бразилии более безопасно....

      1
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