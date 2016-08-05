Ловчев: «В «Спартаке» меняются лица, имена — не меняется только футбол»

Бывший игрок московского «Спартака» Евгений Ловчев прокомментировал провал столичной команды в Лиге Европы. Напомним, что москвичи по сумме двух матчей проиграли кипрскому АЕКу.

«После поражения от киприотов нельзя не признать: влияние тренеров на игру «Спартака» минимально. На поле – 11 разрозненных человек, которым все время что-то мешает: судья, погода, соперник, травмы… «Спартак» не выглядит сплочeнным подразделением. Это просто футболисты, одетые в футболки одного цвета. На футболках этих — четыре звезды. Смотрел вчера игру и думал: какое отношение люди на поле имеют к четырем звездам? И имеют ли вообще?



Когда у команды появляется игра, испытай это счастье, тренер, многократно одним составом. Ощути момент, запомни, дай устояться. А тут – «Да справимся мы с этим Кипром на своем поле!». И — Фернандо с Макеевым в основе. Такое впечатление, что игрокам хотят угодить, всовывая их стартовый состав. Нет в «Спартаке» парторга, который делал бы команду злой и голодной до побед, хоть на тренировках, хоть в матчах.



При Карпине, при Якине игроки не прибавляли. При Аленичеве — то же самое. Подождите, но их же за что-то брали в команду?! Где прогресс, где отдача? Был де Зеув. Теперь Мельгарехо. Зачем они в «Спартаке»? Что вы с ними делаете? Почему все слабее играет, когда вообще играет, умный Попов? Почему сдают Боккетти и Промес?



Известный актер Игорь Золотовицкий сказал мне как-то по поводу «Спартака»: причину надо искать в «консерватории». Но Леонид Федун свое дело сделал — построил арену. На которой меняются лица, имена — не меняется только футбол. Нет волчьей хватки, характера, люди выходят футболить мяч. А надо — вырывать победу. Только через характер приходит игра», – сказал он.