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  • Ловчев: «В «Спартаке» меняются лица, имена — не меняется только футбол»

Ловчев: «В «Спартаке» меняются лица, имена — не меняется только футбол»

5 августа 2016, 09:28
13

Бывший игрок московского «Спартака» Евгений Ловчев прокомментировал провал столичной команды в Лиге Европы. Напомним, что москвичи по сумме двух матчей проиграли кипрскому АЕКу.

«После поражения от киприотов нельзя не признать: влияние тренеров на игру «Спартака» минимально. На поле – 11 разрозненных человек, которым все время что-то мешает: судья, погода, соперник, травмы… «Спартак» не выглядит сплочeнным подразделением. Это просто футболисты, одетые в футболки одного цвета. На футболках этих — четыре звезды. Смотрел вчера игру и думал: какое отношение люди на поле имеют к четырем звездам? И имеют ли вообще?

Когда у команды появляется игра, испытай это счастье, тренер, многократно одним составом. Ощути момент, запомни, дай устояться. А тут – «Да справимся мы с этим Кипром на своем поле!». И — Фернандо с Макеевым в основе. Такое впечатление, что игрокам хотят угодить, всовывая их стартовый состав. Нет в «Спартаке» парторга, который делал бы команду злой и голодной до побед, хоть на тренировках, хоть в матчах.

При Карпине, при Якине игроки не прибавляли. При Аленичеве — то же самое. Подождите, но их же за что-то брали в команду?! Где прогресс, где отдача? Был де Зеув. Теперь Мельгарехо. Зачем они в «Спартаке»? Что вы с ними делаете? Почему все слабее играет, когда вообще играет, умный Попов? Почему сдают Боккетти и Промес?

Известный актер Игорь Золотовицкий сказал мне как-то по поводу «Спартака»: причину надо искать в «консерватории». Но Леонид Федун свое дело сделал — построил арену. На которой меняются лица, имена — не меняется только футбол. Нет волчьей хватки, характера, люди выходят футболить мяч. А надо — вырывать победу. Только через характер приходит игра», – сказал он.

Источник: «Советский спорт»
Лига Европы Спартак
Комментарии (13)
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Pro100Kid
1470379037
Промес сдает?(спору нет - шансы вчера свои он не реализовал,но играл-то он прилично во всех официальных матчах этого сезона).Мне кажется Ловчев не тот матч смотрел...Хотя по остальным фамилиям прав.
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Svinka Pepa
1470379060
Да Женя, ты прав!
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кошмарик
1470380003
Краснодар и Ростов в кубках, а Спартак нет.. что может быть позорнее для клуба с историей??? хотя..
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lisal
1470380458
Прав ты ОХ КАК прав!!!
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hjvfybcn
1470381073
Сейчас петиции в моде.... Берегись Федун)))
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Спартак-воин
1470382806
Ребятки...для тех кто не в курсе почему не пошёл Бердыев в Спартак...и почему он откажется от сборной. У Бекиевича онкология (рак у него)...Лечится периодически...всё серьёзно. Инфа через серьёзного человека
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Valera-Verim
1470384274
Евген,за-то мы модным стилем в 5 защитников играем((( ОЛЕНЬИ БРАЧНЫЕ ТАНЦЫ.
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Daxa09
1470384300
С 10 лет болею за Спартак и последние 15 кажется что все позорнее уже не будет и что скоро все игра появится но нет же каждый раз уроды доказывают что это не предел позора и что есть куда ещё опускаться оправдывоя это тем что команда строится сука египетские пирамиды столько не строили сколько вы игру строите
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arhi63
1470388555
При чем тут Аленичев! Вдумайтесь! Игроки одни и те же а ляпов с этими игроками, но при разных тренеров было предостаточно!!! Вывод!? Нужно кончать заниматься ПАНИБРАТСТВОМ С ИГРОКАМИ, а ДРАТЬ с НИХ ТРИ ШКУРЫ, ЗА ТАКОЕ БАБЛО КОТОРОЕ ОНИ ЗАРАБАТЫВАЮТ! А НЕ УЛЫБАТЬСЯ С НИМИ НА ТРЕНИРОВКАХ! Только потом придет уважение к тренеру! Все как в армии: улыбаешься,обнимаешься, заискиваешь - тебе на плечи сядут и будет хочу не хочу и так выиграем сойдет, а если е..ть их как сивых меренов и спрашивать с них дисциплину, чтобы чувствовали железную руку, как Фергюсон не стеснялся в звезд бутсой залепить, тогда будет ТОЛК!!!
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Саня БУБА
1470397772
.....в чем то соглашусь с серафимычем!...особенно в отношении регресса приличных игроков...с ними что то не то делают в нашем футболе....исключение пожалуй составляют команды ведомые бердыевым....там как раз у всех прогресс!!!...не, ну с нашими то пешеходами понятно что вытворяют агенты и те, кто согласовывает под них откатные мегаконтракты....они же все потом одной шайкой идут в одни и теже рэстораааны, кальянные, одних и тех же девочек танцуют и при чем в одно и то же время - всю ночь....перед игрой!!!....а вот почему деградируют еще не старые легионеры - не понятно!!!!...глядя на наших делают то же самое???...вряд ли....ну не все же точно!!!!
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