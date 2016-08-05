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    Жеребьевка раунда плей-офф квалификации Лиги чемпионов начнется в 13:00 по московскому времени

    5 августа в Ньоне пройдет жеребьевка заключительного отборочного раунда Лиги чемпионов. Начнется мероприятие в 13:00 по московскому времени.

    На этой стадии Россию представляет «Ростов», который на прошлой стадии преодолел бельгийский «Андерлехт».

    «Ростов» попал в число несеяных и сыграет с одним из клубов, получивших посев.

    Путь представителей лиг:

    Сеяные:

    «Манчестер Сити» (Англия);
    «Порту» (Португалия);
    «Вильярреал» (Испания);
    «Аякс» (Нидерланды);
    «Боруссия» Менхенгладбах (Германия).

    Несеяные:

    «Рома» (Италия);
    «Стяуа» (Румыния);
    «Монако» (Франция);
    «Янг Бойз» (Швейцария);
    «Ростов» (Россия).

    Путь чемпионов:

    Сеяные:

    Виктория (Чехия)
    «Зальцбург» (Австрия)
    «Селтик» (Шотландия)
    АПОЕЛ (Кипр)
    «Легия» (Польша)

    Несеяные:

    «Динамо» Загреб (Хорватия)
    «Лудогорец» (Болгария)
    «Копенгаген» (Дания)
    «Хапоэль» Беэр-Шева (Израиль)
    «Дандолк» (Ирландия)

    Первые матчи будут сыграны 16/17 августа, а ответные встречи пройдут 23/24 августа.

    Источник: Бомбардир.ру

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    05.08.2016 07:46
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    Комментарии8
    ...
    • ...
      Рейтинг: +1297

      compka 5 августа 2016, 13:15

      AJAX - ROSTOV

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +96

      P_D 5 августа 2016, 11:35

      «Манчестер Сити» (Англия);
      «Порту» (Португалия);
      «Вильярреал» (Испания);
      «Аякс» (Нидерланды);
      «Боруссия» Менхенгладбах (Германия).
      а может они моляться на корзину жеребьевки. что бы не попасть на Ростов

      0
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      ...
      Рейтинг: +1638

      андрей андреев > P_D 5 августа 2016, 12:02

      Особенно гвардиола

      -1
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    • ...
      Рейтинг: +67

      Hangeldi 5 августа 2016, 08:44

      Самым удобным думаю будет Аякс! Молодые и неопытные

      -1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1638

      андрей андреев 5 августа 2016, 08:44

      Ростов в одном ряду с Ромой,уже достижение

      -1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +1638

      андрей андреев > kniazevski 5 августа 2016, 11:59

      Хотел написать,но что то не следил за последними матчами

      -1
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    • ...
      Рейтинг: +504

      alex-76 5 августа 2016, 08:37

      Бердыев и К* никого не боятся.
      Удачи "Ростову"!

      2
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    • ...
      Рейтинг: +929

      ДСА 5 августа 2016, 08:30

      Кроме Порту без разницы кто.

      0
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