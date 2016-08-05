Россия обогнала Португалию в рейтинге коэффициентов УЕФА

Россия сумела подняться на шестое место в таблице коэффициентов УЕФА. Напомним, что шестая строчка рейтинга позволит еще одной команде РФПЛ попробовать свои силы в Лиге чемпионов.



Напомним, что сейчас Россию в еврокубках представляют «Краснодар» (раунд плей-офф квалификации ЛЕ), ЦСКА (групповой этап ЛЧ), «Ростов» (раунд плей-офф квалификации ЛЧ) и «Зенит» (групповой этап ЛЕ). Вне турнира оказался «Спартак».

У Португалии осталось пять представителей в еврокубках.