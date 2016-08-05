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    Россия обогнала Португалию в рейтинге коэффициентов УЕФА

    Россия сумела подняться на шестое место в таблице коэффициентов УЕФА. Напомним, что шестая строчка рейтинга позволит еще одной команде РФПЛ попробовать свои силы в Лиге чемпионов.

    Напомним, что сейчас Россию в еврокубках представляют «Краснодар» (раунд плей-офф квалификации ЛЕ), ЦСКА (групповой этап ЛЧ), «Ростов» (раунд плей-офф квалификации ЛЧ) и «Зенит» (групповой этап ЛЕ). Вне турнира оказался «Спартак».

    У Португалии осталось пять представителей в еврокубках.

    Источник: Бомбардир.ру

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    05.08.2016 06:37
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    Комментарии28
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      Рейтинг: +580

      Измайловский Кочегар 13 августа 2016, 16:22

      http://www.uefa.com/memberassociations/uefarankings/index.html
      - где тут 6-ое место???????

      0
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      Рейтинг: -130

      калач 5 августа 2016, 15:12

      пару подлинников Пикассо и будем на 1м месте

      1
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      Рейтинг: +8028

      cska-62 5 августа 2016, 15:01

      Это надо зарегистрировать в книге рекордов Гиннеса: "Свинья подложила России свинью!"

      5
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      Рейтинг: +431

      aurora5858 > cska-62 8 августа 2016, 13:23

      А в анкете пишешь.что всех любишь.Исправь.

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +1452

      Mariner 5 августа 2016, 13:27

      Вот если бы ещё свинота не купила место в еврокубках и не слилась, то может и удержались бы на 6-ом... А так теперь придётся вчетвером за пятерых биться с самого начала.

      1
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      Рейтинг: +788

      JI e x a > Mariner 5 августа 2016, 17:17

      есть надежда, что Олимпиакос выбьет Ароку в плей-офф ЛЕ, тогда нужен только проход Краснодара, и мы будем в равных условиях, остальные трое уже групповые турниры обеспечили.

      1
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      Рейтинг: +788

      JI e x a > JI e x a 5 августа 2016, 17:22

      даже не так, мы тогда будем в лучших условиях ,потому что у португалии четыре команды будут играть за 6, а у нас за 5, поэтому было бы здорово, чтобы Арока вылетела)

      1
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      Рейтинг: +1452

      Mariner > JI e x a 5 августа 2016, 23:58

      На самом деле при хорошем раскладе мы можем и французов обойти... Там считай только ПСЖ рулит нынче. Но хз, чего покажет в этом сезоне мой родной Зенит без Халка... + конечно жеребьёвка большую роль играет. Ростову подфартило норм, а то там против них могли топы вылезти. А до жеребьевки групп ещё долго.

      1
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      Рейтинг: +31

      Zorghe 5 августа 2016, 12:16

      Сибирь, вылетая в пердив, больше очков принесла чем мясо за два последних захода.

      5
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      Рейтинг: +162

      maxon1256 5 августа 2016, 09:34

      факен спартак, опять все испортил

      9
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      Рейтинг: +97

      serzhio1 5 августа 2016, 09:21

      ну это не на долго

      0
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      Рейтинг: +1285

      Pro100Kid 5 августа 2016, 09:03

      Еще не вечер)

      -1
      Ответить
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      Рейтинг: +255

      aleksander 5 августа 2016, 08:52

      Спартак теперь будет балластом для евроочков России на протяжении всего этого евросезона...

      11
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      Рейтинг: +1110

      ДАША Д 5 августа 2016, 08:24

      Опять нашлась команда, которая нагадила всем.

      5
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      Рейтинг: -1000

      REDWHITE_ > ДАША Д 5 августа 2016, 08:45

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      Зенька вроде не играла

      -6
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      Рейтинг: +1126

      richi > REDWHITE_ 5 августа 2016, 08:54

      Язык бы свой не высовывал. Обгадились вчера по полной. В принципе, что ты вчера писал, что сегодня - одно и то же. Совсем мозгов нет.

      6
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      ...
      Рейтинг: +17365

      Garrincha58 > REDWHITE_ 5 августа 2016, 09:30

      Эй ты че расхрюкался краснобелый пятачок хвостик крючком подожми и в корыто рылом

      4
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