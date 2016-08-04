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    Лига Европы. «Краснодар» победил «Биркиркару» и вышел в следующую стадию

    «Краснодар» в ответном матче третьего квалификационного раунда Лиги Европы выиграл у «Биркиркары» – 3:1. В составе «быков» голами отметились Эбуэ Куасси, Жоаозиньо и Рикардо Лаборде.

    Лига Европы. 3-й раунд, ответный матч

    Краснодар (Россия) – Биркиркара (Мальта) – 3:1 (3:0)

    Голы: 1:0 – Куасси, 15; 2:0 – Жоаозиньо, 37; 3:0 – Лаборде, 38; 3:1 – Йович, 61.

    Незабитый пенальти: Вандерсон, 90+1.

    «Краснодар»: Синицын, Петров, Страндберг, Мартынович, Быстров, Каборе (Газинский, 69), Торбинский (Перейра, 79), Куасси, Жоаозиньо, Лаборде (Ари, 40), Вандерсон.

    «Биркиркара»: Коприч, Эррера, Бубалович, Шиберрас, Эмерсон, Димитров, Плут, Баяда, Зерафа, Аттард, Анджелкович.

    Предупреждения: Куасси, 58 – Димитров, 44; Шиберрас, 59.

    Календарь Лиги Европы

    Результаты Лиги Европы

    Источник: Бомбардир.ру

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    04.08.2016 21:19
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    Комментарии7
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      Рейтинг: +244

      Grelas 4 августа 2016, 23:04

      Краснодару просто повезло, что против них не играл Великий АЕК - гранд европейского футбола. )

      1
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      Рейтинг: +299

      Басмачи 4 августа 2016, 22:55

      Вперед Краснодар!!!Так держать.

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +367

      Клим Чугункин. 4 августа 2016, 22:55

      Два Топ-Клуба осталось в России-"Ростов" и "Краснодар",остальные шлак и мрак!

      0
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      Рейтинг: +11214

      alp 4 августа 2016, 22:24

      С победой, Краснодар! Дальнейших побед в ЛЕ парням!

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +640

      Дон Посей 4 августа 2016, 21:47

      Поздравляю команды с заслуженными результатами! С ув

      5
      Ответить
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      Рейтинг: +150

      Бмв525 4 августа 2016, 21:45

      Быки вперёд !!! А Спартак в низ ниже плинтуса !!

      4
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      Рейтинг: +213

      NEMETSRUS 4 августа 2016, 21:35

      вот так и надо меньше говорить и все доказывать на поле молодцы быки а некоторые только и умеют что говорить а на поле полные нули

      3
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