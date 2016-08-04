Сересо: «Симеоне будет работать в «Атлетико» еще много лет»

Президент «Атлетико» Энрике Сересо заявил, что главный тренер Диего Симеоне продолжит тренировать мадридский клуб. Напомним, ранее появились слухи, что специалист может перебраться в чемпионат Италии.



«Я абсолютно спокоен. Симеоне останется нашим тренером и будет тренировать «Атлетико» еще долгое время. Он пользуется нашей полной поддержкой», – отметил Сересо.