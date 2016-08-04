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    Сересо: «Симеоне будет работать в «Атлетико» еще много лет»

    Президент «Атлетико» Энрике Сересо заявил, что главный тренер Диего Симеоне продолжит тренировать мадридский клуб. Напомним, ранее появились слухи, что специалист может перебраться в чемпионат Италии.

    «Я абсолютно спокоен. Симеоне останется нашим тренером и будет тренировать «Атлетико» еще долгое время. Он пользуется нашей полной поддержкой», – отметил Сересо.

    Источник: Marca

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    04.08.2016 14:15
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +76

      Алексей1988 4 августа 2016, 17:47

      Воинственные и злобные испанские конкистадоры поработили грязного латиноса :) он будет в рабстве еще много много лет )) знаю, что херь написал, не гнобите меня пасаны )

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