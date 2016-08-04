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    Кривцов: «Янг Бойз» реализовал свои шансы»

    Защитник «Шахтера» Сергей Кривцов отметил реализацию своих моментов соперником в ответном матче третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов, в котором донецкая команда уступила «Янг Бойз» по сумме двух встреч.

    «Что сейчас на душе? Все плохо. Мы не прошли дальше. Обидное поражение, после которого тяжело что-то говорить. Были удары, но в футболе нужно еще попадать и забивать голы. Сегодня у нас это не получилось. Соперник же реализовал свои шансы, поэтому прошел дальше. У «Янг Бойз» вышли быстрые контратаки, в ходе которых мы не успели перестроиться. После второго гола у соперника появился кураж, они воспрянули духом, мы же, наоборот, подсели», – сказал Кривцов после матча.

    Напомним, «Шахтер» уступил «Янг Бойз» со счетом 0:2 (пенальти – 2:4).

    Источник: ФК «Шахтер»

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    04.08.2016 09:46
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