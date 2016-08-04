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    Конте: «Матч с «Миланом» дал мне много пищи для размышлений»

    Главный тренер «Челси» Антонио Конте после товарищеского матча с «Миланом» в рамках Международного кубка чемпионов дал оценку своей команде.

    «Два гола Оскара сегодня? Он очень талантливый футболист, который может серьезно прибавить. Я заметил у него правильное отношение к делу.

    Матч с «Миланом» дал мне много пищи для размышлений. В том числе о тех игроках, которые останутся в команде, будут проданы или уйдут в аренду», – заявил Конте.

    Напомним, матч «Милан» – «Челси» закончился со счетом 1:3.

    Источник: ФК «Челси»

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    04.08.2016 08:55
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