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    «Спартак» ждет предложения по Попову на 12 миллионов

    Полузащитник сборной Болгарии Ивелин Попов этим летом может сменить «Спартак» на один из европейских клубов. Известно, что в его услугах заинтересовано несколько турецких и итальянских команд, среди которых называются такие клубы, как «Палермо», «Сампдория», «Болонья» и «Милан».

    «Спартак» готов рассмотреть все предложения о продаже Попова уже этим летом, но они должны начинаться с 12 миллионов евро.

    Источник: Известия

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    04.08.2016 06:31
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    Комментарии20
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      Рейтинг: +8

      Молчуновский 4 августа 2016, 15:21

      Мне пришла смс-ка, как в 15 раз повысить просмотры на АВИТО. Не по адресу, думаю Спартаку важнее такая информация.

      -1
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      Рейтинг: +490

      ViktorMG 4 августа 2016, 11:56

      Да деньги губят спорт. Там где начинается комерция говорить о спорте не стоит. А в Спартаке трансферная политика всегда была на низком уровне.

      0
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      Рейтинг: +339

      babenko1977 4 августа 2016, 10:50

      спартак угробил трех лидеров кубани: Озбилиза, Попова, Мельгарехо......не забуду

      0
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      Рейтинг: +699

      тётя ASYA 4 августа 2016, 10:48

      за 12 !? откуда берут такие цены

      1
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      Рейтинг: +57650

      Chernyi Lis 4 августа 2016, 10:33

      а он того стоит?))))ниче не показывает..игрок фнл..

      1
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      Рейтинг: +551

      LokoGoGo 4 августа 2016, 10:22

      удачи

      0
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      Рейтинг: +27

      famylka1 4 августа 2016, 10:13

      12ахаххахаха ? ЗА ЧТО ??максимум 4-6 лямов кто то да даст, мусу вон за 20 продали но он как феерил

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +496

      firs04 4 августа 2016, 09:57

      На AVITO киньте объяву. Быстро уйдет

      3
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      Рейтинг: +997

      egrrr 4 августа 2016, 09:38

      Бомбардир превращается в пруд. Одни утки!!!

      3
      Ответить
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      Рейтинг: +1061

      ПФК ЦСКА Моscow 4 августа 2016, 08:54

      на авито выложили бы

      4
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      Рейтинг: +1638

      андрей андреев > ПФК ЦСКА Моscow 4 августа 2016, 09:25

      Они в бесплатной газете дали обьявление))в китайской

      0
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