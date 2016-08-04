«Спартак» ждет предложения по Попову на 12 миллионов

Полузащитник сборной Болгарии Ивелин Попов этим летом может сменить «Спартак» на один из европейских клубов. Известно, что в его услугах заинтересовано несколько турецких и итальянских команд, среди которых называются такие клубы, как «Палермо», «Сампдория», «Болонья» и «Милан».

«Спартак» готов рассмотреть все предложения о продаже Попова уже этим летом, но они должны начинаться с 12 миллионов евро.