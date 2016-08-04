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    Стали известны возможные соперники «Ростова» по четвертому раунду квалификации ЛЧ

    «Ростов» в ответном матче третьего отборочного раунда Лиги чемпионов со счетом 2:0 одержал победу над «Андерлехтом» и вышел в следующую стадию турнира.

    Команда Курбана Бердыева попала в число несеяных и в заключительном квалификационном раунде встретится с одним из клубов, получившим посев.

    Сеяные: «Манчестер Сити» (Англия), «Порту» (Португалия), «Вильярреал» (Испания), «Аякс» (Голландия), «Боруссия» Менхенгладбах (Германия).

    Несеяные: «Рома» (Италия), «Стяуа» (Румыния), «Монако» (Франция), «Янг Бойз» (Швейцария), «Ростов» (Россия).

    Жеребьевка четвертого отборочного раунда Лиги чемпионов пройдет в Ньоне 5 августа и начнется в 13:00 по московскому времени.

    Источник: Бомбардир.ру

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    04.08.2016 00:15
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    Комментарии56
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      Рейтинг: +25

      Макс В 4 августа 2016, 18:42

      Любой соперник будет событием для Ростовской области. А стадиона нормального нет. Как бы не перенесли игру куда нибудь в Москву

      0
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      Рейтинг: +2519

      Челнинец 4 августа 2016, 18:17

      только не ман сити, к всему уважения к бердыеву таким составом англичан не пройти, а к остальным бердыев придумает тактику для выхода а ЛЧ, удачи))

      -1
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      Рейтинг: +1969

      Niko 4 августа 2016, 13:18

      Аякс или Боруссия вполне по силам дружине Курбана, Порту-Вильяреал крайне сложно, Манчестер Сити не дай Бог=)
      А в целом удачи. Ребята красавцы!

      0
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      Рейтинг: +91

      AloneStalker 4 августа 2016, 11:54

      Только не МанСити!

      1
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      Рейтинг: +3020

      Nesterenko 4 августа 2016, 10:03

      Сложно будет, но Ростов поборется, удачи! И пусть Слуцкий завидует.

      1
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      Рейтинг: +1638

      андрей андреев > Nesterenko 4 августа 2016, 12:40

      Слуцкий повеситсЯ,если Бекиевич Гвардиолу обыграет))

      2
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      Рейтинг: +17365

      Garrincha58 4 августа 2016, 09:31

      Вильяреал или Аякс остальных не пройти ну и ЛЕ тоже успех

      -1
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      Рейтинг: +92

      rusti2006 4 августа 2016, 09:18

      Удачи Ростову

      2
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      Рейтинг: +431

      Dimon013 4 августа 2016, 09:03

      Круто будет если Бердыев обыграет Гвардьолу!!!)))

      2
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      Рейтинг: +59

      slavko33002 4 августа 2016, 08:44

      Давай ПОРТУ и группа железно за РОСТОВОМ

      1
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      Рейтинг: +14

      sashabrat 4 августа 2016, 08:38

      Хотелось бы "Аякс", но будет "Сити" или "Порту".

      1
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