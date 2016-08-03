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    Лига чемпионов. «Ростов» в гостях обыграл «Андерлехт» и вышел в следующий раунд

    В ответном матче 3-го квалификационного раунда Лиги чемпионов «Ростов» в гостях благодаря голам Кристиана Нобоа и Сердара Азмуна одержал победу над «Андерлехтом» и прошел в следующий этап.

    Напомним, первая встреча завершилась вничью – 2:2.

    Лига чемпионов. 3-й квалификационный раунд, ответный матч

    Андерлехт (Бельгия) – Ростов (Россия) – 0:2 (0:1) Текстовая онлайн-трансляция

    Голы: 0:1 – Нобоа, 27; 0:2 – Азмун, 47.

    Андерлехт: Руф, Де Майо, Кипчиу, Аппиа, Н'Сакаля (Ашампонг, 54), Нуйтинк (Кабаселе, 60), Дефур, Силла, Тилеманс, Дендокер, Ханни (Хассан, 77).

    Ростов: Джанаев, Терентьев, Новосельцев, Навас, Баштуш, Кудряшов, Калачев, Гацкан, Нобоа, Бухаров (Эзатолахи, 74), Азмун (Полоз, 57).

    Предупреждения: Силла, 45 – Кудряшов, 45; Гацкан, 54; Навас, 58; Эзатолахи, 77; Терентьев, 89.

    Источник: Бомбардир.ру

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    03.08.2016 23:38
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    Комментарии59
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      Рейтинг: +2229

      river31 4 августа 2016, 10:07

      Поздравления ростовчанам! Так держать!

      1
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      Рейтинг: +2170

      SunRomeS 4 августа 2016, 09:02

      Вот уж не ожидал -красавчики! Жгите дальше!

      3
      Ответить
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      Рейтинг: +420

      яйва-яйва 4 августа 2016, 07:19

      Круто!!!

      3
      Ответить
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      Рейтинг: +345

      zadira56 4 августа 2016, 07:06

      Красавчики!

      3
      Ответить
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      Рейтинг: +5175

      Каратель 4 августа 2016, 06:18

      молодцы!настроились,вышли и победили,Бекиичу респект и уважуха.один из немногих тренеров которому пох какую команду выигрывать.ещё раз молодцы!

      4
      Ответить
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      Рейтинг: +752

      Maxim Nik 4 августа 2016, 06:08

      Отлично.

      4
      Ответить
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      Рейтинг: +362

      sargassov 4 августа 2016, 05:16

      Отлично. Нет слов. Спасибо, что играли до конца

      5
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      Рейтинг: +5116

      a-rakhmatov 4 августа 2016, 04:19

      Где вы сеньора Marqello и господин Бугагага?! Вчера у вас было перед матчем море комментариев с критикой Ростова, а сегодня вы, вероятно заболели от зависти?! Ростовчане молодцы!!! Бердыев лучший тренер РФПЛ!!!

      2
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      Рейтинг: +139

      palych1974 4 августа 2016, 02:26

      Бердыевцы просто молодцы!
      Удачи в следующем раунде!

      9
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      Рейтинг: +148

      lex_ex 4 августа 2016, 01:30

      С победой!!!

      6
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