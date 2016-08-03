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    «Зенит» оштрафован на 100 тысяч за использование болельщиками пиротехники на матче с «Локомотивом»

    Глава КДК РФС Артур Григорьянц заявил, что «Зенит» будет оштрафован на 100 тысяч рублей за использование болельщиками сине-бело-голубых пиротехники во время матча 1-го тура РФПЛ против «Локомотива» (0:0).

    «В матче «Зенит» – «Локомотив», за использование пиротехники и скандирование ненормативной лексики болельщиками хозяев «Зенит» оштрафован на 100 тысяч рублей и 10 тысяч рублей соответственно. «Локомотив» оштрафован на 10 тысяч рублей за скандирование ненормативной лексики», – сказал Григорьянц.

    Источник: Чемпионат.ком

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    03.08.2016 17:11
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +23

      Тренер Зенита 3 августа 2016, 18:51

      Я правда недавно в Зените, но на болельщиков успел посмотреть. Как тренер, хочу сказать, что их поведение возмутительно. Да что тут мелочиться, болельщики Зенита дебилы конченные. Я таких отморозков даже на Украине не видел.

      1
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      Рейтинг: +367

      Клим Чугункин. 3 августа 2016, 18:33

      Файероносцы питерские,в анусах петарды проносят.

      2
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      Рейтинг: +2545

      Тraumtanzеr 3 августа 2016, 17:40

      опять в своих раздолбаных очках проносили

      3
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      Рейтинг: +25927

      vladimir-7 3 августа 2016, 17:24

      А за рваную сетку болельщиками Зенита при игре с ЦСКА на суперкубок, кто платить будет?

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