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    Ари: «Мамаев – один из важных игроков «Краснодара», а история с шампанским забудется»

    Нападающий «Краснодара» Ари после победы в матче стартового тура чемпионата России над «Томью» высказал мнение по поводу ситуации с полузащитником Павлом Мамаевым, который был переведен в дубль команды после инцидента в Монте-Карло.

    – Матч с «Томью» стал первым для Павла Мамаева после истории с шампанским. Как в команде реагировали на происходящее?

    – Независимо от того, что там произошло, мы понимали, Мамаев — один из важных игроков для «Краснодара». Мы все его поддержали, сказали, что ему просто нужно хорошо выступать, и скоро история забудется. В конце концов в то время Мамаев был на отдыхе.

    – Кокорин рассказал, что в «Зените» над ним потом подшучивали. Вы Мамаева подкололи?

    – Да, шутили. Я и сам посмеялся, спросил Пашу: «Парень, что еще за вечеринка?» Но на самом деле, Мамаев сейчас сконцентрирован на футболе, как и мы все. Хотим добиться высоких результатов.

    – Если бы похожая история произошла в Бразилии, реакция болельщиков и прессы была бы такой же?

    – Думаю, да. У нас ведь болельщики всегда хотят видеть результат, да как можно быстрее. И так как сборная России не очень хорошо выступила на Евро, нормально, что болельщики негодуют. Возможно, эта история всем послужит уроком, и в следующий раз такого не произойдет. Но вообще каждый футболист поступает так, как считает нужным, судить кого-то я не имею права. В первую очередь хочется поздравить «Краснодар» с победой, а дела сборной уже прошлое.

    Источник: «Советский спорт»

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    03.08.2016 12:38
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