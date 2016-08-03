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    Шатов: «У нас сильная сборная с сильными игроками»

    Полузащитник «Зенита» и сборной России Олег Шатов рассказал, как перенес неудачу на чемпионате Европы-2016.

    – После вылета было трудно заставить себя включить телевизор и смотреть матчи плей-офф Евро?

    – Да нет, спокойно смотрел. Как не смотреть такой футбол? Я сам на себе ощутил: я играл и в ЛЕ и в ЛЧ, играл против больших и сильных футболистов, но чемпионат Европы – это совсем другой футбол. Там другая ответственность, другой настрой, психология, функциональное состояние, давление… Правильно Леонид Викторович говорил, что есть футболисты, которые делали невероятную карьеру в клубах, но со сборной ничего не добились. Почему? Остается загадкой для многих.

    – Некоторые игроки говорили, что после Евро пересмотрели взгляды на российский футбол. У вас есть такое?

    – Я давно считал наш чемпионат не самым сильным, не самым лучшим. Но я думал и думаю сейчас, что у нас сильная сборная с сильными игроками. Футбол – это командная игра, а не индивидуальный вид спорта, где ты можешь один отвечать за результат, один готовиться, правильно питаться весь год, правильно восстанавливаться, вовремя ложиться. Это командная игра, здесь один в поле не воин. Если выпадают один-два футболиста, то уже очень сложно.

    Источник: «Матч ТВ»

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    03.08.2016 12:09
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    Комментарии22
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      Рейтинг: +180

      гость shuh 3 августа 2016, 18:05

      Очень лирично!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +12

      отец григорий 3 августа 2016, 16:05

      сильная,но легкая прям как ежик в анекдоте

      -1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +7991

      nik55 3 августа 2016, 15:30

      вы сильные если только в виртуальном футболе

      -1
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      Рейтинг: +862

      Jack24 3 августа 2016, 14:56

      хаха, насмешил, видели уже, каждый год видим

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +546

      Nayturs 3 августа 2016, 14:49

      Ну если вы такие сильные идите в тяжелую атлетику - там вашу силу показывайте! А в футболе кроме силы еще и умение в него играть надобно!

      -2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1847

      mahan 3 августа 2016, 14:45

      Сильные алкаши и болтуны. А по игре вы ГОВНО, так про вас даже тренер сказал.

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +17365

      Garrincha58 3 августа 2016, 14:17

      сильная но ГОВЕННАЯ

      0
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      Рейтинг: +7917

      FanatSerj > Garrincha58 3 августа 2016, 14:30

      Сильное говно!

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1521

      BANNIKOV1970 3 августа 2016, 14:02

      забредил!!!???

      -1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +185

      Edward52 3 августа 2016, 13:51

      Эх, Олег, было время когда ты был нормальным человеком и адекватом, а сейчас стал глором

      0
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      Рейтинг: +11

      Лисичка Филис 3 августа 2016, 13:44

      Кажется кто-то живет в своем иллюзорном мирке...

      1
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