Бубнов: «Турнирное положение «Спартака» будет зависеть от игры в обороне»

Известный футбольный эксперт Александр Бубнов дал оценку шансов столичного «Спартака» в стартовавшем розыгрыше чемпионата России.

«Красно-белые в стартовом матче турнира крупно обыграли тульский «Арсенал», однако проблемы в обороне у москвичей по-прежнему сохраняются. Думаю, теперь «Спартак» будет всегда играть в три центральных защитника. В команде, судя по всему, сейчас как раз эту схему и наигрывают. В тренерском штабе появился сильный итальянский специалист, который будет отвечать за игру красно-белых в обороне. Это хорошо, ведь турнирное положение «Спартака» будет зависеть именно от того, как команда будет играть в защите.

В прошлом сезоне красно-белым удалось собрать и сохранить неплохих игроков группы атаки. При этом известно, что игру в нападении выстроить гораздо сложнее, чем игру в обороне. Получается, что «Спартак» действует вопреки футбольной логике: есть неплохая группа атаки, но из-за неудачной игры в защите команда долгое время не добивалась результата. И центральный защитник «Спартаку» по-прежнему нужен, клуб его как раз сейчас ищет.

Если переход Чорлуки все-таки состоится, то этот футболист однозначно усилит красно-белых. Правда, что тогда будет делать «Локомотив»? Если в «Спартаке» сумеют наладить сбалансированную игру, то команда сможет побороться за место в тройке призеров, а то и за зону Лиги чемпионов», – считает Бубнов.