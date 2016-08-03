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    Шатов: «Во всех клубах проходил через конкуренцию»

    Полузащитник «Зенита» Олег Шатов рассказал о своем отношении к лимиту на легионеров в российской Премьер лиге, который в последние несколько лет вызывает все больше и больше вопросов.

    – Лимит – зло для нашего футбола?

    – Ну, зло – не зло, тяжело говорить. Я за чистую конкуренцию. Куда бы я ни приходил – будь то «Урал», когда я начинал, или «Анжи», или «Зенит», – я везде проходил через конкуренцию. На моей позиции, когда я пришел в «Зенит», были собраны лучшие футболисты сборной, лучшие легионеры. Я боролся за место в составе, я его завоевал и по сей день бьюсь за него и никому не хочу отдавать.

    – Нынешний лимит обеспечивает лишь конкуренцию россиян с россиянами?

    – Да, мы, россияне, конкурируем между собой. Мы понимаем, что есть 5 мест. Ты заранее примерно знаешь, кто будет играть: «Лодыгин, Смольников, Дзюба, Шатов, а кто пятый?» И выбираешь пятого, уже сам. Так не должно быть. У тренера не должна болеть голова, кого ставить на поле, если, например, русский футболист заболел, травма у него или насморк. Он должен знать, что в следующей игре у него будет играть сильнейший. Те, кто всю неделю тренировались, доказывали, отдавали себя полностью на тренировках.

    Источник: «Матч ТВ»

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    03.08.2016 10:17
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +17365

      Garrincha58 3 августа 2016, 12:19

      Я боролся за место в составе, я его завоевал и по сей день бьюсь за него и никому не хочу отдавать. Интересно с кем он в Зените борется за свое место с Рязанцевым или Евсеевым? Рассмешил блин если бы не лимит играл бы в каком нибудь Урале или Анжи до сих пор а то возомнил себя звездой

      -1
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      Рейтинг: -168

      Беспринципный Дима 3 августа 2016, 10:44

      У нас бы на лавке сидел

      -3
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      Рейтинг: +229

      ТОПТЫГИН > Беспринципный Дима 3 августа 2016, 11:02

      у вас даже лавки толком нет,и с такой трансферной политикой в ближайшем будущем не будет,так и будете тянуть с лавки макеева и из дубля пару кутеповых,а ну и конечно же фернандо,ждущего своего часа славы- наматываая круги вокруг стадиона))))

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