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    Спортдиректор «Валенсии»: «Требуем от Парехо проявление профессионализма»

    Спортивный директор «Валенсии» Сусо Гарсия-Питарч прокомментировал поведение полузащитника команды Даниэля Парехо.

    «Мы лишь требуем от Парехо проявление профессионализма. Он ведет себя не совсем корректно и проявляет неуважение к «Валенсии», а также к нашим болельщикам.

    Позицию клуба определяют не футболисты. Пареха выступает в данном случае против клуба, его истории и болельщиков. Никогда еще не встречал подобного в футболе поведения», – заявил Гарсия-Питарч.

    Напомним, что Парехо пошел на конфликт с тренерским штабом и руководством «Валенсии». Проблема в том, что 32-летний футболист хотел перейти в «Севилью», но «Валенсия» не готова его отпускать. Из-за разного рода высказываний Парехо был отстранен от тренировок с главной командой.

    Источник: Marca

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    03.08.2016 08:42
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