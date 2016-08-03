Симонян: «Здорово, что «Спартак» так удачно стартовал в сезоне»

Первый вице-президент РФС Никита Симонян оценил старт столичного «Спартака» в сезоне. Напомним, красно-белые в первом туре Премьер-лиги разгромили «Арсенал» со счетом 4:0.

— Матч с тульским «Арсеналом» мне понравился, а особенно понравился итоговый счет. Очень здорово, что «Спартак» так удачно стартовал в сезоне. Разгром соперника в первом туре, целых четыре забитых мяча и ни одного пропущенного — это все, конечно, добавляет позитивных эмоций не только болельщикам, но и самим футболистам. Однако не стоит ликовать преждевременно и говорить о чемпионстве, как это обычно происходит. «Спартак» всегда должен бороться за первое место и нынешний сезон не станет исключением. Игра команды пока далека от идеала. В матче с «Арсеналом» до первого гола туляки создали у ворот красно-белых большое количество опасных моментов. И если бы футболисты «Арсенала» были чуть мастеровитее, повыше классом, то игра могла бы сложиться совсем по иному сценарию.

— Что можете сказать об игре команды в обороне, которая последние несколько лет считается слабым звеном красно-белых?

— У «Спартака» остались серьезные проблемы в обороне. То, что красно-белые не пропустили ни одного мяча в игре с «Арсеналом», отчасти можно назвать везением. Все-таки туляки имели достаточно шансов для того, чтобы поразить ворота Артема Реброва. Защитники «Спартака», случается, допускают серьезные ошибки. Над этим необходимо продолжать работать тренерскому штабу.